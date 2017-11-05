狂歡跨年夜 專家意外發現北捷會影響地磁場

2017年11月05日 14:19 中時 林志成

台北捷運及機場捷運每天跑來跑去，由於「雜散電流」流到地面太多，可能影響軌道鋼鐵結構，造成使用壽命縮短。中研院與中央大學為監測大屯山火山活動而在陽明山設置觀測站，意外發現北捷的營運影響地磁觀測儀的運作，推測是「雜散電流」流到地面太多所致，建議改善以增加軌道壽命。

參與該觀測計畫的中央大學地球科學學系主任顏宏元指出，北捷列車營運造成磁場強度改變，這是全球首次觀測到大眾運輸系統造成地球磁場強度改變，相關研究成果已刊登在歐洲頂尖期刊《Terra Nova》。

顏宏元指出，他們2012年在陽明山觀測站底設置地磁場觀測儀，卻發現每天凌晨4時30分到隔天凌晨1時30分因為地磁場變化，影響火山監測，卻找不出原因。

研究團隊因此在在新店、內湖增設地磁場觀測儀器，並比對原在花蓮設有的地磁場觀測數據，在2013年至2014年跨年夜北捷運輸量最大的時候進行分析，之後幾年跨年夜再做相同的資訊蒐集，確認地磁場改變的原因確實是來自北捷列車的營運。

顏宏元表示，北捷運轉會影響到地磁場，推測是因為列車行駛時有太多「雜散電流」流到地面所致，這可能造成捷運軌道的鋼鐵結構腐蝕掉，影響到壽命。他認為，只要是三軌供電的捷運系統，都會有電流釋放太多的問題，北捷或是機捷都應該注意。

顏宏元表示，捷運運轉影響到地球磁場，對一般民眾沒什麼影響，卻會影響到捷運壽命。因此建議北捷改善設計，提升鐵軌的絕緣效果，避免太多電流流到地面，以增加使用年限。

(中時)