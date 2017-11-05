賴清德喊話無效 藍要卡預算到會期結束

2017年11月05日 14:35 中時 周毓翔

立法院本會期依照慣例是處理中央政府總預算的「預算會期」，不過國民黨各委員會召委至今都以考察、報告來取代審查與算，延緩預算審查步調。國民黨團總召林德福表示，民進黨執政後無論是國會多數黨甚至於內閣團隊完全把在野黨當附庸，在立法、行政單位還沒對在野黨釋出善意前，不會排審預算，「要ㄍㄧㄥ就大家來ㄍㄧㄥ」。

行政院長賴清德上周拜會國民黨主席吳敦義，雙方相處融洽，賴特別拜託吳能夠支持總預算。不過，林德福則指出，吳敦義並未在會談後特別指示黨團什麼，吳向來都是尊重黨團自主，會尊重黨團的意見，現階段黨團一致認為執政黨對在野黨展現的傲慢，完全把在野當附庸、當橡皮圖章，大家無法接受。

林德福指出，從上會期臨時會執政黨祭出「一事不二議」，打包消滅在野黨提案，創下惡例開始，執政黨屢屢表現出對在野黨的不尊重；客委會主委李永得還公開嗆藍委徐榛蔚，而外交部更有基層人員打電話施壓藍委楊鎮浯辦公室，種種行徑讓黨團覺得被看不起。

林德福強調，不是不願排預算案，但在此之前，立法院長蘇嘉全應該要先出來說明清楚「一事不二議」的爭議；同樣，賴清德也應該針對內閣成員種種對在野黨委員的不尊重有正面的回應，不能含糊帶過，在蘇、賴兩人還未對在野黨委員展現誠意前，國民黨仍堅持目前立場。

若預算案在正常會期內無法順利處理完成，恐怕又將加開臨時會，最壞的狀況將開會開到明年1月底，朝野若仍然陷入惡鬥，難保再度發生前幾次挑燈審預算的狀況。林德福則表示，「要ㄍㄧㄥ大家來ㄍㄧㄥ，請執政黨釋出善意。」

(中時)