立冬溫補蔬菜 可食地景暖身也暖心

2017年11月05日 16:33 中時 葉書宏

今年11月7日立冬將至，新北市政府持續推動可食地景，鼓勵民眾利用住家陽台、露台或屋頂等空間，種植蔬果或香草類植栽，不僅種植時能活動筋骨、暖暖身子，收成後食用亦可補充營養素，自己種菜自己吃，暖身又暖心。

景觀處長謝宏偉表示，俗話說「立冬補冬，補嘴空」，冬令進補通常會想得到的薑母鴨，其中扮演十分重要角色的薑，在家裡也能夠種植，只要將芽點向上種下，覆蓋上土壤，第一次水澆透後，適時澆水，2個月後就能食用根莖的部位。

秋冬季如果想多攝取蔬果，還可以嘗試溫沙拉，種植適合的蔬果，如馬鈴薯、花椰菜、小番茄、油菜、大白菜、芹菜、葉萵苣、高麗菜、青江菜和蘿蔔等，搭配橄欖油等調成的熱醬汁，冷冷的天氣也能補身。

馬鈴薯含澱粉可補充維生素B、C及類胡蘿蔔素等，花椰菜等蔬菜則能攝取維生素提高身體的免疫力，此外，南瓜和茄子皆富含維生素A、B、C，而南瓜還有熱量能防止手腳冰冷，茄子則擁有維生素E和花青素能抗氧化。

值得一提，位於永和區的新時代社區，今年參加新北市社區綠美化競賽，於屋頂空中花園建置可食地景區，種植小番茄、茄子、青江菜等作物，社區住戶經由日常照顧增加鄰居間的交流與溝通，社區小朋友們更是熱情參與，每天都上樓探望，收成的蔬果住戶間自由分享，自己種出美味與健康。

景觀處表示，民眾利用住家的陽台、露台或屋頂等空間，種植「好食寓」主題的可食地景，是打造自家食材庫，不僅隨手摘即可食，還可以綠美化生活空間，達到美觀、便利與趣味的目標。

(中時)