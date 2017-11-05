大搞毒品性愛趴 萬華男同志暴斃亡

2017年11月05日 14:46 中時 謝明俊

29歲的陳姓男同志，3日與甫結識幾天的謝姓男友相約在北市內江街租處搞毒品性愛趴，結果陳某疑因吸毒性愛過程激情過度，竟暴斃謝某身旁，謝某渾然不覺，直到隔日清晨起身後才發現愛侶已經亡。謝某雖承認用毒，但對來源避重就輕，陳某父母獲報趕到警局，不滿愛子死得不明不白，當場大聲揚言「要告死謝某！」

租住在北市中山區的42歲謝姓男子，日前透過網路結識擔任髮型設計師的陳某，兩人相談甚歡，互有好感，進一步相約會面及性愛，2人為了助興，特別準備安非命及肌肉鬆弛劑，約好３日晚間在謝某位在內江街租處碰面。

2人見面一時天雷勾動火，施用毒品及肌肉鬆弛劑後大戰數回合，事畢2人熟睡，直到隔天一早，謝某清醒搖喊愛侶，陳某完全無反應，謝某仔細查看才發現不對，趕緊打119電話求救，119勤務中心一方面派遣救護車趕往現場，一方面在電話裡指導謝某急救，但護車趕抵現場時，發現陳某業已死亡。

轄區萬華分局據報趕到現場，當場起獲約1公克的安非他命殘渣、神仙水、肌肉以及疑似裝有物、毒品的各式瓶罐。謝某向警方坦承有施用毒品，但對毒品來源避重就輕，聲稱毒品是朋友給他的，他不知怎麼會變成這樣子。

陳某父母據報趕到警局，發現兒子死的不明不白，當場氣得大罵「要告死謝某」，警方經向檢方報驗，今天上午由檢方率領相驗，陳某確實致死原因，正待一步鑑驗中。

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(中時)