范范自招對飛翔做「低級事」 自曝不和小S合唱原因

2017年11月05日 15:13 中時 蔡琛儀

黑人昨也現身范范慶功宴。(盧禕祺攝)

范范稱曾在飛飛翔翔的房間裝監視器。(盧禕祺攝)

范瑋琪(范范)4日在小巨蛋開唱圓滿落幕，昨她介紹好姊妹小S時，誤用成語「身無分文」讓全場笑翻，她在慶功宴上解釋：「我不知道哪裡掉出一句，我想要呈現友情對我來說很重要。」但許多好友都透過VCR和她合唱，唯獨在場的小S沒有，范范笑說：「我很怕她喝兩杯才來，這樣的話我就不能控制，怕她喝醉，加上她帶了三個孩子坐3樓，所以合唱有難度。」

昨演唱會開場影片出包當機，范范原本準備影片播完後再登台，沒想到門卻突然打開，有人直接將她推出去，導演還吼：「沒有音訊，現在就出去。」她開玩笑說：「我其實想說，尿在褲子上怎麼辦！但什麼場子沒唱過，OK的啦。」

她日前赴美加演出8天，人在海外的她，想念雙胞胎兒飛飛、翔翔，又怕時差打擾保母，自爆：「我做了一件很低級的事情，我在他們房間裝了監視器。」藉此掌握兒子的行蹤，一解相思愁。范范昨也感謝演藝圈眾星的幫忙，不忘提到老公陳建州(黑人)，「我的賤內應該可以幫上一點忙，他是演藝圈的喬王。」至於如何表達對老公的感謝，她表示：「很多歌手的情感跟專注力放在音樂裡面，我如果想要感謝誰，想對誰表達我的愛，我希望是在歌裡面，但你要特別組織成一段話，就會阿達阿達。」

(中時)