打開耳朵學語言 男高音考夫曼超天才

甫獲德國回聲大獎最佳暢銷專輯獎，男高音考夫曼將首度訪台，帶來舒伯特《冬之旅》等藝術歌曲。(牛耳提供)

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剛拿到今年德國古典迴聲唱片大獎(ECHO Klassik)「年度最賣座專輯」，男高音考夫曼即將首度訪台舉行獨唱會，帶來舒伯特、舒曼等藝術歌曲。考夫曼表示，藝術歌曲在歌唱領域來說是「皇家等級」，它需要比其他歌唱領域有更細膩的表現，「在唱藝術歌曲時，我總覺得我是赤裸裸的，舞台上只有你跟你的鋼琴家，為整場演出負起責任，音樂會上唯有專注，才能毫無失誤。」

考夫曼說，唱藝術歌曲必須對音樂有更豐富的細節處理，對音樂和歌詞有更精細的掌握，「歌劇演出是團體合作，我可以感受到樂團的聲音強而有力在支持我，如同在水上航行，我被音樂托著，享受舞台上的一切。但在藝術歌曲的獨唱會中，我必須要和在唱歌劇一樣，在一個晚上告訴大家許多不同的故事，這是個很大的挑戰。」

考夫曼是目前全球最受歡迎的男高音，2009年錄製舒伯特連篇歌曲集《美麗的磨坊少女》，挑戰藝術歌曲，2014年又發行《冬之旅》，獲得留聲機唱片大獎，《時代雜誌》也認定「考夫曼的舒伯特是近年來最令人信服的詮釋」。考夫曼如此成功不是偶然，他的鋼琴伴奏哈爾馬特是藝術歌曲的研究權威，也是考夫曼的大學老師之一，「他啟蒙我在藝術歌曲的想像，在認識他之前，我曾覺得藝術歌曲很矯情，但在認識他之後，我知道必須在歌唱的同時自然流露情感，卸下心房，放開來唱。」

考夫曼也是國際樂壇津津樂道的語言天才，說什麼像什麼，「我的耳朵非常靈敏，我可以聽別人說話時就可以模仿不同的口音。多虧我的父母，我在小時候就學會義大利文，我們每年夏天都去義大利度假，我就這樣學會義大利文。」

考夫曼說，演唱法文時他有法文老師，「我想說得比法國人還像法國人，所以我必須控制一下。」考夫曼也說，他保養嗓子的方式就是在音樂會採混合曲目，「同一場音樂會安排法語、義大利語、德語歌劇及藝術歌曲，可以讓嗓子保持彈性。」

男高音考夫曼獨唱會於11月8日在台北國家音樂廳舉行。這是牛耳藝術新樂季名家系列，鋼琴家郎朗、大提琴家馬友友、紐約愛樂等也都在列。

(中時)

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