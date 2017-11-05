東北季風影響 高屏天空灰濛濛將持續3天

2017年11月05日 15:10 中時 林和生

5日高屏地區空氣呈現橘色警示，呼吸道敏感民眾建議外出要配戴口罩。（林和生攝）

受到東北季風風尾效應及大陸境外移入的汙染影響，高屏地區5日上午11許空汙警戒就達到對敏感族群不健康的橘色警示，屏東縣環保局根據中央氣象局預測指出，5至7日的氣候條件都會是類似情況，建議民眾若要外出請先配戴口罩。

屏縣環保局空汙科長陳宏仁表示，這波空氣汙染源主要來自境外，且屏東位處國境之南，隨著東北季風從中南部各城市隨風帶來的汙染，遇到大武山便會造成沉降效應，滲透到山腳下的潮州，就一直蓄積無法散去。

根據屏東環盟統計，2016年一整年，屏東出現PM2.5超標(35微克/立方公尺)的天數超過220日，主因跟地理位置息息相關，除了有東北季風的風尾效應，與高雄比鄰而居的屏東，因陽光在海上形成對流，將小港區大林火力發電廠、林園區中油及小港工業區等地的空汙隨風帶進縣境。

加上近來又是農業廢棄物露天燃燒的旺季，環保局稽查人員已經擴大進行不定時、不定點稽查，近1個月開出超過10餘張的空汙罰單，陳宏仁指出，初期會以開單勸導，並輔導農民以破碎樹枝取代焚燒。

環保局同時在屏南地區成立17個代工班，只要農友預約，工班就會到場協助，利用機具將廢棄枝材破碎，現場可以當作肥料，也能避免燃燒帶來的空汙，建議農友能夠多加利用。

(中時)