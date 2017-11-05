有影》3萬人參與桃猿封王遊行 劉玠廷：屬地有了成果

2017年11月05日 15:25 中時電子報 周鎮宇

桃猿總冠軍封王遊行，一路有眾多球迷沿途加油。(周鎮宇攝)

桃猿封王遊行，桃園市市長鄭文燦也參與其中。(周鎮宇攝)

桃猿總冠軍封王遊行，洋投道恩斯也帶著家人一同共襄盛舉。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿今年包辦上下半季冠軍，最終也拿下年度總冠軍，球團也以金冠軍稱呼今年完成的壯舉。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿今在桃園市區舉行總冠軍封王遊行。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿今年奪下中職總冠軍，今回到桃園舉行封王遊行，一路吸引大批球迷圍觀，夾道歡應，最後遊行隊伍行駛至桃園市政府，場面相當盛大，桃猿領隊劉玠廷表示，這是第3次舉行封王遊行，感覺是最多人的一次。

今封王遊行一路從桃園棒球場，經過中壢市區，再來到桃園市區，最終站來到桃園市政府，一路都有球迷爭相錄影拍照，還有球迷騎機車一路跟隨，並找時機索取簽名，據統計，全程超過3萬人參與封王遊行活動。

桃猿從前身La New熊搬來桃園至今7年，球隊4度獲得總冠軍，3次進行封王遊行，劉玠廷指出，第1次只在中壢市區，第2次則是從桃園市政府出發，到中壢市區，這次則是一路從球場到桃園市政府，感覺盛況空前，球迷也越來越多，真的非常開心。

日前總冠軍桃猿在客場作戰，桃園市政府的直播派對，也都有吸引超過3000人，劉玠廷說，越來越有感受到與桃園市政府的屬地結合有了很好的初步成果，連總教練洪一中也稱讚，球隊應該是4隊目前最有屬地感覺的球隊，自己原本是高雄人也都快感覺是桃園人了。

今封王遊行桃園市市長鄭文燦也在中途加入參與遊行，並在最後桃園市政府終點站演講時指出，未來會更密切的與桃猿球團合作，明年底也將出資9700萬改造外野看板，讓球迷也更好的看球環境。

(中時電子報)