台灣國際人權影展 7部影片南部地區接力放映

2017年11月05日 17:06 中時 李義

國家人權博物館籌備處主任陳俊宏，邀請民眾一起來觀賞7部精選電影。（高史博館提供）

文化局副局長王文翠在南區首映場致詞。（高史博館提供）

文化部所屬國家人權博物館籌備處於高雄in89駁二電影院舉辦「釋放的記憶─2017台灣國際人權影展」南部地區首場活動，11月4日起至11月29日，共計9場次在高雄與台南巡迴播映，並且有2場次映後座談會。

國家人權博物館籌備處主任陳俊宏、高雄市文化局副局長王文翠、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽會長蔡寬裕、現任會長劉辰旦，以及30多位政治受難者暨家屬們及百餘位關心人權議題的觀眾等蒞臨觀影。

陳俊宏表示，今年適逢解嚴30周年，國家人權博物館籌備處規畫「釋放的記憶—2017台灣國際人權影展」全台巡迴播放，獲得極大迴響。高雄為人權城市，推動人權議題一直走在最前端，個人當年也是在陳菊市長的帶領下投入台灣人權運動，這次巡迴在高雄舉辦特別有意義。

他特別介紹《德國人生》（A German Life）紀錄片，於2016年發表，在慕尼黑、耶路撒冷和舊金山影展上廣受好評，本片記錄高齡的布倫西爾德．彭瑟爾（Brunhilde Pomsel 1911年1月11日 - 2017年1月27日），她過去曾是納粹宣傳部部長約瑟夫．戈培爾（Joseph Goebbels）的秘書、速記員和打字員，她一直形容自己只是個小角色，也對政治並不感興趣，也不知道自己應負何種責任。

這如同政治哲學家漢娜.鄂蘭提到邪惡的平庸性，作為加害體制的一員，因為思考的無能，不願思考，自認個人都是體制中的小螺絲釘，服從是天職，終成為體制的共犯。對照德國去納粹化、去東德化的努力，對政治體制進行深刻的反省，台灣在轉型正義工程中目前仍只有被害者沒有加害者，希望有一天台灣也有加害者相關的影片。

王文翠表示，高雄是台灣最重要的人權城市，陳菊市長特別重視人權議題，因此文化局每年搭配春天藝術節辦理二二八紀念活。今年初文化局辦理全國最隆重的「二二八事件70週年追思紀念儀式」，特別進入現為國防部軍事禁地的二二八事件談判地點舉辦，我們從未忘記此段歷史，也從不敢輕忽。

影展活動訊息詳情請上「2017臺灣國際人權影展」網站。

(中時)