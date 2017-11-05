稱大陸軍力是巨蟒 馮世寬遭譏：靠精神喊話方式面對？

國防部長馮世寬。（呂昭隆攝）

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中時電子報

世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書轉貼紐約時報刊登的文章，該文提及，國防部長馮世寬談到老舊的海豹海獅潛艦，他說「它們應該去博物館」。此外，談到大陸軍力，馮世寬稱「一條小蛇嚇不到身旁的青蛙和雞鴨，但當小蛇長成巨蟒，身旁的豬牛馬羊都會感到生命威脅」。對此，游梓翔直言，把對方形容成「巨蟒」確實得到了版面，但難道面對巨蟒的方式難道靠精神喊話？

游梓翔指出，《紐約時報》昨刊出了一篇《曾經強大，台灣與中國軍力相比黯然失色》的分析文章。他說若熟悉相關評論的人會發現，文章中新資訊其實不多，其中包括台灣軍力發展「遠遠落後」於大陸、各國因不願觸怒大陸而不願販售先進武器給台灣、 川普因北韓問題需要大陸支持，所核定軍售無法讓台灣跟上大陸、美國國防部官員：台灣的傳統優勢不再、蔡英文和馮世寬宣稱要自造柴油潛艦和隱形戰機，但在真造出來前，台灣只能靠老舊設備等。

然而，游梓翔說該報導用馮世寬一貫精神喊話式的「任何傷害台灣人民或侵略領土的任何嘗試都將付出重大代價」來結尾，不過他說馮部長的另外兩段發言更讓人注意。

該文提及，馮世寬談到老舊的海豹海獅潛艦，他說「它們應該去博物館」；談到大陸軍力，馮說「一條小蛇嚇不到身旁的青蛙和雞鴨，但當小蛇長成巨蟒，身旁的豬牛馬羊都會感到生命威脅」。對於馮世寬言論，游梓翔說其簡單摘要為台灣軍力跟不上大陸，美國不再能忽視大陸的經濟軍事力量，台灣必須靠自己，但許多設備已是博物館級，造機造艦又好高騖遠。

對此，游梓翔問馮部長，把對方形容成「巨蟒」確實得到了版面，但馮並不是評論員，面對「巨蟒」的方法是什麼？是找回互信，好好相處，還是靠挑弄巨蟒，等他要咬時再精神喊話？

(中時電子報)

文章來源：游梓翔臉書

文章來源：Once Formidable, Taiwan’s Military Now Overshadowed by China’s

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