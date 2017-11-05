橫田基地 駐日美軍的第一座基地

橫田基地是美國在日本的第1座美軍基地。如今的橫田基地，以後勤與行政為主。(圖/星條旗報)

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中時電子報

美國總統川普訪問日本，專機的降落地點選在東京西邊的橫田基地，這是日本戰敗之後，美軍在日本建立的第一座駐日美軍基地，所以川普選擇此處，似乎意有所指，而他在降落之後，也立刻發表美日同盟相當重要的相關演講。

橫田基地建立於1940年，原先叫多摩飛行場，是日本帝國軍(IJA)的飛機測試中心之一，主要試驗中島飛機廠的各式機種。美軍很早就得知該機場的重要性，但是似乎有意保留它的完整，只轟炸中島飛機製造廠，卻沒有轟炸機場，使得美軍在接收之後，還保留有200架完整的日本飛機。

到了1945年9月4日，日本簽訂國際降書2天後，美國陸軍航空隊立即進駐多摩飛行場，並依照美國軍用地圖上的標示，更名為橫田空軍基地(二戰時期美軍並不知道機場的名字，因此是以附近的村莊為名)。而且加以擴建，到1960年達到總面積7平方公里、可容納14000人的巨大規模。

韓戰時的橫田基地，是B-29轟炸機前往朝鮮半島的出發基地。(圖/yokota.af)

隨著韓戰爆發，橫田基地成為美國空軍前進朝鮮半島的關鍵機場，包括F-80流星式、F-84共和雷霆式、F-86軍刀式各種戰機，還有負責地毯式轟炸的B-29超級堡壘轟炸機都以此處為大本營，是橫田基地最忙碌的時代。

越戰期間的橫田基地，是F-4幽靈戰機南下的中繼站。(圖/yokota.af)

到了越戰，雖然主戰場在東南亞，但是橫田基地也沒閒著，它是美國空軍從本土飛往東南亞的重要休息點，許多B-52同溫層堡壘轟炸機從加州出發要去菲律賓時，都會先停留在橫田基地稍作休整，再南下作戰。

不過到了1971年，日本東北部的三澤基地與琉球嘉手納基地完工以後，所有的作戰機種就離開了橫田基地，此處就以運輸補給與行政工作為主，往後橫田基地就只有C-130運輸機、C-12休倫行政專機和UH-1直升機而己。2005年，日本航空自衛隊將行政總部遷至橫田，使橫田駐日美軍與航空自衛隊共同的行政中樞。

(中時電子報)

文章來源：YOKOTA AIR BASE

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