昔政壇小辣椒謝欣霓戀愛了！ 坦承「覺得幸福」

謝欣霓現在是華航網際旅行社董事長。(擷取自謝欣霓臉書)

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中時電子報
謝欣霓愛情事業兩得意，在臉書上分享幸福感言。(擷取自謝欣霓臉書)

前民進黨立委謝欣霓曾在2006年檢舉馬英九特別費事件，被封為「政壇小辣椒」。她退出政壇後從商，去年接任華航網際旅行社董事長，近來又傳有戀愛對象，開心得在臉書上坦承「覺得幸福」。

《上報》報導，現年46歲的謝欣霓近來鮮有消息，原來她十年前退出政壇後，人生有了很大轉折！曾經少年得意，在26歲選上縣議員，又空降當選立委，前半生順風順水。然而，2007年民進黨立委初選，以總分不到0.3之差落敗，隨後陪謝長廷走過艱難的選戰再黯然離開。

謝欣霓於2008年揮別政壇，且結束了婚姻，跑去做自己真正想做的事情。她先搞了「形象大改造」，進軍演藝圈，之後又轉行做靈骨塔業務員，直到去年華航集團董座改選，謝欣霓開始到華航旗下的到華網旅行社擔任董事長；雖然外界對她有不少質疑，但她坦言，「最重要的是讓公司賺錢，讓公司賺錢，人家就會接受妳。」

事業上得意，感情上也桃花盛開！謝欣霓今年被媒體拍到，與日本旅遊大亨梁榮堯親密出遊。據了解，他們已低調交往兩年，而且雙方家人相處融洽，梁榮堯常帶這位女友一同探視住在榮總的母親。

謝欣霓3日在臉書分享了《上報》對自己的報導，並寫下一段話：「人生的下半場，屬於自己及所愛的人！」最後附上一個「覺得幸福」的表情。

(中時電子報)

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