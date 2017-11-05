2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展 開始徵件

2017年Wonder Foto Day活動現場。（主辦單位提供）

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2017年Wonder Foto Day展出作品。（主辦單位提供）

2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展即日起開始徵件報名。此交流展不限資格、年齡，不論是學生、業界人士、藝術家…，只要對自己的作品有自信並希望能夠嶄露頭角皆歡迎報名徵件。

Wonder Foto Day以藝術家、收藏家及觀眾能夠近距離交流，與合理的參展價位為特色而深受好評，2017年來場觀眾甚至超出預期，吸引多達12,000人次觀眾來訪。第3屆Wonder Foto Day移師至松山文創園區3號及4號倉庫，擴大整體展覽規畫，創作者將有更大的空間打造獨立的個人展場，在120×120見方的空間內恣意展示作品。

此次展覽更邀請到國內外嘉賓擔任評審，包含台灣當代攝影家周慶輝、〈設計發浪〉主持人設計浪人、大陸知名策展人傅爾得、日本攝影雜誌《Have a nice PHOTO!》總編輯安藤菜穂子以及谷口純弘、小高美穗、房彥文等國際知名攝影師。藝術家得以透過作品與各領域專家進行面對面交流，激發作品的思考深度與成熟度。

主辦單位表示，Wonder Foto Day期望發掘更多攝影新星，並持續在攝影藝術的領域深耕培育，向國際邁進。徵件自即日起至12月17日，歡迎熱愛攝影藝術的創作者們一同參與這場盛會，為自己拓展更寬廣的攝影天地。

2018「Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展」徵件訊息

徵件日期：即日起至2017年12月17日（日）

展覽場地：台北松山文創園區3號及4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

參加資格：熱愛攝影藝術的創作者

報名網址：http://www.wonderfoto.com/register.html

展覽時間：2018／03／15 （四）－03／18（日）

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