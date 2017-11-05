川普又創新低！慘登美70年來最不受歡迎總統

川普身穿軍裝抵達日本橫田空軍基地。(圖/美聯社)

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中時電子報

時間過得很快，首次出訪亞洲的美國總統川普，再過幾天就要屆滿當選1周年了。在他抵達日本之際，《華盛頓郵報》(The Washington Post)公布了他的最新民調，顯示川普可能是美國近70年來，當選周年民調支持度最低的總統。只有37%美國民眾認為他適任這項職務。

根據《華盛頓郵報》報導，多數美國民眾認為川普的表現不符合他們期待，上任9個多月以來很多該做的事沒有完成，以致於民調中心公布最新數據中，只有37%美國人認為川普勝任總統一職。

美國總統川普5日搭乘空軍一號總統專機抵達日本後，與第一夫人梅蘭妮亞步出機外揮手致意。（共同社提供）中央社 106年11月5日

去年11月9日川普跌破眾人眼鏡，意外打敗呼聲很高、外界看好的候選人希拉蕊，拿下美國總統寶座，並在隔年年初走馬上任，就職之後川普頒布許多政策都令人感到相當匪夷所思，並屢屢「退群」也讓外界感到意外，但是時至今日川普就要當選周年，儘管他的民調可以說一路走低，甚至出現高達59%不支持度，其中強烈不信任他的比例也有50%，相當驚人。

儘管如此，川普此行來到亞洲依舊是全球焦點，因為他不但要積極拉攏各國和他一起解決北韓核武的問題，也要面對不斷壯大的中國，並親自拜會中國國家主席習近平。

(中時電子報)

文章來源：Poll: Trump’s performance lags behind even tepid public expectations

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