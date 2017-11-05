查獲上億安非他命原料 製成品可供1320萬人吸毒

2017年11月05日 16:09 中時 莊旻靜

警方4日在竹北市1處產業道路，查獲滿滿一車安非他命先驅原料。（莊旻靜翻攝）

警方使用拉曼光譜儀，定性分析這批被查獲的原料內容。（莊旻靜翻攝）

內政部長葉俊榮（右三）、警政署長陳家欽（右二）、刑事局長劉柏良（右一）5日到新竹縣警局關心此案，並表揚有功人員。（莊旻靜攝）

涉案4名嫌疑人5日下午，將以違反毒品危害防制條例，移送新竹地檢署偵辦。（莊旻靜攝）

刑事局與新竹縣、市刑警大隊、竹北分局、基隆市刑大及一、二分局4日下午在竹北市查獲1批660公斤的安非他命先驅原料「氯甲麻黃鹼」，初估製成安非他命市值逾5億，並同步逮捕涉嫌運送此批原料的4名男子，檢警將向上追查來源及下游製毒工廠。

警方接獲線報，指稱1批毒品原料將從北部某漁港走私進口，警方自漁港開始跟監、追蹤，發現1台貨車自港口接應，並前往竹北市，但在中華路連接某產業道路時，又有另2台轎車準備接應，警方見機不可失，便先上前盤查，後發現該貨車後座放有55箱安非他命先驅原料，立即逮捕現場4名嫌疑人。

來自新北市的20歲林姓男子負責接應，由屏東市的20歲邱姓男子開車，與同樣來自屏東的22歲蘇姓男子、24歲陳姓男子預計3人分2車或3車，分頭將車上原料送往下游製毒工廠。

警方自貨車上起出55箱內裝2包各約6公斤的氯甲麻黃鹼，總重達660公斤，刑事局出借拉曼光譜儀，定性分析為氯甲麻黃鹼，且純度高達91％，再經1道加工程序後可製成528公斤的甲基安非他命成品。刑事局估計，這批原料若製成成品，約可提供1320萬人次吸食，警方連2日警詢，5日下午將4名嫌疑人依照違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，並將繼續向上追查來源，及下游製毒工廠。

內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、刑事局長劉柏良等人5日至新竹縣警察局表揚此案有功人員，葉俊榮表示，此批原料若製成甲基安非他命，可供1320萬人次吸食，對於毒品危害有重大影響，警方先一步查獲，對社會治安有所助益。葉俊榮也表示，行政院長賴清德多次在治安、主管會報中，表達對毒品的重視，將請警方持續追查此案。

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(中時)