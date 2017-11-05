台灣旅美小提琴家黃俊文赴美演出 躍上世界古典音樂平台theviolinchannel

2017年11月05日 16:30 中時 趙靜瑜

由吉博‧瓦格領軍的台北市立交響樂團今(5)日晚在美國聖地牙哥雅各布音樂中心柯普萊交響音樂廳舉行音樂會，擔任小提琴獨奏的黃俊文演出扎實精湛，還上了紐約小提琴音樂重要平台「theviolinchannel」，能見度大大提升。

台北市立交響樂團副團長郭玟岑表示，theviolinchannel音樂頻道知道這次北市交赴美巡演，主動邀約樂團能提供現場照片與簡短介紹放在他們的平台，讓全世界喜歡或關注小提琴音樂及發展的追蹤者能夠掌握第一手重要消息，這也讓北市交覺得與有榮焉。

繼舊金山佛林特表演藝術中心的演出之後，北市交來到聖地牙哥舉行美國巡演的第二場音樂會，演出包括台灣作曲家趙菁文《來自遠方的島嶼記憶》、德弗札克《小提琴協奏曲》以及下半場柴科夫斯基《第四號交響曲》。樂團弦樂部分表現可圈可點，細膩度非常高；長笛與管樂聲部稱職，銅管樂器比較不穩，經常聽見放砲聲；而擔任獨奏的小提琴家黃俊文撐住全場，精準傳達德弗札克《小提琴協奏曲》的真義，演罷掌聲不斷，最後黃俊文則安可了《望春風》與電影《紅色小提琴》主題，表現非常出色。

值得一提的是，現場觀眾旅外華人與當地樂迷比例一半一半，氣氛熱烈，沒有樂迷在樂章與樂章之間胡亂鼓掌，也在在顯示樂迷的專業水準。從台灣剛做新嫁娘的林小姐表示，北市交這次帶來的音樂會非常有誠意，「聖地牙哥這裡很少有國內團體來演出，音樂會也多半是訂聖地牙哥交響樂團的演出，這次能夠聽見北市交的演出，讓我對這個樂團刮目相看。」

在聖地牙哥攻讀碩士的蕭先生表示，這次音樂會非常特別，弦樂部分表現真是太出色了，「兩首《望春風》都是安可曲，可以同時聽見小提琴獨奏版本以及樂團版本，非常過癮，我一聽到就開始想家了。」

(中時)