想都想不到 這幾樣日常用品細菌多到爆！

2017年11月05日 16:59 中時電子報 徐秀娥 /整理報導 /整理報導

最貼身生活用品其實更藏污納垢，只是我們往往被忽略了！日常會接觸的床單、水瓶、手機等物，你可曾仔細想過它們也是最大的帶菌來源？美國預防雜誌指出，常見的7種生活用品暗藏著可怕的病菌威脅，清潔工作輕忽不得。

◎化妝刷具

美國加州馬利蒙特大學研究發現，化妝刷具裡的細菌，在頭2周以2倍的速度快速繁衍。這樣的細菌數量會引起毛孔堵塞、嚴重痤瘡。經常刷洗化妝用具，應該是常識，但同項研究發現，72%的人很少清潔化妝用品。

一般來說，2到4周就要清洗1次刷具。準備一個裝滿室溫清水的杯子，加入一小滴不含香精的洗髮乳，然後讓刷子在裡頭搖晃刷洗30秒。用水沖淨，放在乾燥的毛巾上乾燥。

◎床單

研究證實，人類每年在床上會產生26加侖的汗水，這樣溫暖潮濕的環境，細菌再壴歡不過了。此外，身體排洩物、油脂、動物皮屑、花粉，甚至食物碎屑，都會引來細菌長住。一個滿布細菌的枕頭，也會引起痤瘡。

如果你是過敏體質，醫師建議，為了防止細菌孳生，一周至少清洗一次。

◎手機

現代人離不開手機，包括上廁所時間也帶著。你有多少次用不乾淨的手觸摸手機？手機就像是手的延伸，一個傳播細菌的工具。

手機可以攜帶的細菌比馬桶多10倍，從扶手、與人握手或電梯按鈕接觸到金黃色葡萄球菌，會透過手留在手機上。專家建議，每天用超細纖維布清潔手機。

◎水瓶

瓶子只用來裝水，所以不必每天清洗，這樣想就錯了。問題不是出在水而是你的嘴，如果水瓶不清洗，你的嘴就像每天在親吻細菌。

卡加利大學研究發現，從70多個水瓶中取水，發現高量的大腸桿菌和黴菌微生物。那些細菌從嘴裡來到水瓶蓋上，繼續繁衍。專家提醒，記得倒掉沒喝完的水，且徹底清洗乾淨。

◎瑜伽墊

即使做瑜伽沒滿身大汗，瑜伽墊仍然可能成為細菌溫床。由於赤腳和手附著在多孔的材料上，易惹來金黃色葡萄球菌、鏈球菌（可能導致皮膚感染）和導致香港腳的黴菌。

瑜伽墊用抗菌噴霧清洗，單靠肥皂或清水可能不夠，並確保清洗後完全乾燥。另外，公用瑜伽墊就少用吧，很少健身房或瑜伽教室會認真清潔的。

◎廚房海棉

今年一項研究顯示，362種不同種類的細菌生長在廚房海綿上，密度為每平方厘米450億，這個數字太驚人，研究人員說，很難在地球上發現如此密集的細菌數。

雖然絕大多數細菌可被熱能殺死，但光用熱水或肥皂是辦不到的。最好的做法是每周更換海綿。

◎浴巾

如果你一遍又一遍重複使用相同的浴巾擦拭，那就像沒洗澡一樣。細菌喜歡浴巾的原因，是因為浴室濕氣總是居高不下。

浴巾該多久洗一次？通常可以使用3到4次再洗滌，也有專家建議1周至少1次，但如果你一天洗多次澡，浴巾又無法充分乾燥，建議要更常換洗。

(中時電子報)