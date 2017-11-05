要養成一個好習慣，早上比較容易！

2017年11月05日 16:08 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

健康方法到處在流傳，但無論是哪一個，都請你早上做，容易養成終身習慣。

刊登在《健康心理期刊》(Health Psychology)的一個小型研究指出，晨起做拉伸的人比晚上做的人提早建立習慣每天做。因為壓力荷爾蒙可體松早上達到最高點，特別有助學習、強記、建立習慣，如同人們在壓力狀態下學習更快、工作做得更好一樣。

研究人員找了四十八個大學生要用九十天建立晨起拉伸的習慣，以增加身體彈性、預防下背痛。其中一半的人每天起床做十五秒的髖關節伸展動作，另外一半人是晚上睡前做。然後他們每天會接到電話回答「是否有做」，以及要「花多少時間下決心做」；每個月測驗唾液中含可體松的量。

結果這兩組學生結果都記得要做伸展，但早晨組比夜間組早一些時日建立起自動記憶系統，想起來要運動，早晨組是第105天自動想起來，夜間組則在第154天建立。

一方面，研究人員推論，早上比晚上容易讓人覺得容易些、有成就感些，另方面也是因為可體松早上分泌最多。

你可以利用晨間建立什麼好習慣？(圖/康健雜誌)

你可以利用晨間建立什麼好習慣？

運動

禪坐

氣功

喝水

笑笑功

打蔬果汁

學習新語言

閱讀與思考

陪家人吃早餐好好說說話...

法國尼斯大學研究員傅妮(Marion Fournier) 在主持這個研究之後，決定利用早晨建立一個好習慣，她在浴室鏡子上貼字條，提醒自己每天刷牙後要做伸展操。結果，她成功了，即使沒有字條提醒，也自動記起來要伸展一下。

【本文來源，請見康健網站，建立终身好習慣，早上比晚上更容易?】

詳見《康健雜誌網站》。

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(中時電子報)