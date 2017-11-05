要養成一個好習慣，早上比較容易！

要養成一個好習慣，早上比較容易！(圖/康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

健康方法到處在流傳，但無論是哪一個，都請你早上做，容易養成終身習慣。

刊登在《健康心理期刊》(Health Psychology)的一個小型研究指出，晨起做拉伸的人比晚上做的人提早建立習慣每天做。因為壓力荷爾蒙可體松早上達到最高點，特別有助學習、強記、建立習慣，如同人們在壓力狀態下學習更快、工作做得更好一樣。

研究人員找了四十八個大學生要用九十天建立晨起拉伸的習慣，以增加身體彈性、預防下背痛。其中一半的人每天起床做十五秒的髖關節伸展動作，另外一半人是晚上睡前做。然後他們每天會接到電話回答「是否有做」，以及要「花多少時間下決心做」；每個月測驗唾液中含可體松的量。

結果這兩組學生結果都記得要做伸展，但早晨組比夜間組早一些時日建立起自動記憶系統，想起來要運動，早晨組是第105天自動想起來，夜間組則在第154天建立。

一方面，研究人員推論，早上比晚上容易讓人覺得容易些、有成就感些，另方面也是因為可體松早上分泌最多。

你可以利用晨間建立什麼好習慣？(圖/康健雜誌)

你可以利用晨間建立什麼好習慣？

運動

禪坐

氣功

喝水

笑笑功

打蔬果汁

學習新語言

閱讀與思考

陪家人吃早餐好好說說話...

法國尼斯大學研究員傅妮(Marion Fournier) 在主持這個研究之後，決定利用早晨建立一個好習慣，她在浴室鏡子上貼字條，提醒自己每天刷牙後要做伸展操。結果，她成功了，即使沒有字條提醒，也自動記起來要伸展一下。

【本文來源，請見康健網站，建立终身好習慣，早上比晚上更容易?】

文章來源：建立终身好習慣，早上比晚上更容易?

文章來源：不會變笨的生活習慣

文章來源：揭開生理時鐘奧秘，失眠有解？

文章來源：這個時間喝咖啡，提神效果最好

文章來源：平日熬夜上班，週末補睡回來好嗎？

文章來源：幸福部落格／晚婚難適應？

詳見《康健雜誌網站》。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

很多人不懂！洗澡常洗這些地方 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。