蔡英文承諾增加國防預算 外媒點出這玄機

蔡英文總統前往美國智庫「東西中心」座談並發表演說，右一為AIT理事主席莫健。（採訪團提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文過境夏威夷期間向美方允諾，會依照GDP呈等比成長，每年增加2%的國防預算。據外媒報導，由於美國近年來認為兩岸軍力失衡，提醒台灣英提高國防預算，據蔡英文的講法，被解讀是讓美國放心，以及展現對美軍購的決心。

BBC中文網報導，近年來編列我國的國防預算比例，美國顯然難以放心。美國是台灣最大軍購國，外界評估蔡的言論，是為了向美國做出保證。我國的軍備估計在未來20年內進入汰換高峰期，除了自主發展武器之外，也需要提前擬定軍購計劃。

報導指出，我國海陸空三軍皆直接面臨到與美方的軍購問題。

對於海軍，蔡政府宣布「國艦國造」，時程從2018年至2040年，總計4000多億台幣。海軍主要作戰艦艇，在未來10年內將會到替換階段。舉例來說，目前噸位最大的4艘紀德級驅逐艦，來台成軍迄今10多年，如今船齡都達到了50年；海軍目前的4艘潛艇船齡更大，其中2艘更是美軍二戰末期興建的潛艇。

台灣四面環海，海疆最遠到達南海的太平島，但卻出現了「後繼無船」的困境，面對中國大陸在海上強勢崛起，美國的擔心其來有自。

空軍也面臨了機齡老化的問題。法國幻象2000解決了原廠替換零件的問題，美國的F-16 A/B戰機性能提升至F-16V，以及自造「經國號」戰機經過「鷹揚」計劃提升戰力。這3款目前雖還能服役約15年，但面臨沒有替代機種的問題，最矚意的美國F-35B，就算願意出售，估計也要等到10年之後才能到手。

至於陸軍，表面上看沒有海、空軍一樣的問題，但美方想出售的武器一直與台灣本身戰略需求武器有落差。美方欲出售M1坦克車，一派認為不適合地形作戰，而且擔心若向美方購買，會壓縮到自主發展的「雲豹」輪形裝甲車的預算；另一派則認為，若不購買M1坦克車，會影響美國對台自主保衛的信心，進而不願出售其他軍備。

台灣曾提出購買F-35B的意願，但美國質疑台灣的國防預算是否夠支應所需的款項；因此，蔡英文的喊話，被解讀是讓美國放心，且表態向美軍購的決心。台灣軍購牽扯到兩岸關係，以及中美在國際上的角力，面對失衡的兩岸軍力，只能觀看蔡英文的喊話能否達到效果。

(中時電子報)

橫田基地 駐日美軍的第一座基地 趕上川普抵日！尼米茲號入南海　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。