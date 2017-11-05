蔡英文承諾增加國防預算 外媒點出這玄機

2017年11月05日 16:18 中時電子報 呂承哲 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文過境夏威夷期間向美方允諾，會依照GDP呈等比成長，每年增加2%的國防預算。據外媒報導，由於美國近年來認為兩岸軍力失衡，提醒台灣英提高國防預算，據蔡英文的講法，被解讀是讓美國放心，以及展現對美軍購的決心。

BBC中文網報導，近年來編列我國的國防預算比例，美國顯然難以放心。美國是台灣最大軍購國，外界評估蔡的言論，是為了向美國做出保證。我國的軍備估計在未來20年內進入汰換高峰期，除了自主發展武器之外，也需要提前擬定軍購計劃。

報導指出，我國海陸空三軍皆直接面臨到與美方的軍購問題。

對於海軍，蔡政府宣布「國艦國造」，時程從2018年至2040年，總計4000多億台幣。海軍主要作戰艦艇，在未來10年內將會到替換階段。舉例來說，目前噸位最大的4艘紀德級驅逐艦，來台成軍迄今10多年，如今船齡都達到了50年；海軍目前的4艘潛艇船齡更大，其中2艘更是美軍二戰末期興建的潛艇。

台灣四面環海，海疆最遠到達南海的太平島，但卻出現了「後繼無船」的困境，面對中國大陸在海上強勢崛起，美國的擔心其來有自。

空軍也面臨了機齡老化的問題。法國幻象2000解決了原廠替換零件的問題，美國的F-16 A/B戰機性能提升至F-16V，以及自造「經國號」戰機經過「鷹揚」計劃提升戰力。這3款目前雖還能服役約15年，但面臨沒有替代機種的問題，最矚意的美國F-35B，就算願意出售，估計也要等到10年之後才能到手。

至於陸軍，表面上看沒有海、空軍一樣的問題，但美方想出售的武器一直與台灣本身戰略需求武器有落差。美方欲出售M1坦克車，一派認為不適合地形作戰，而且擔心若向美方購買，會壓縮到自主發展的「雲豹」輪形裝甲車的預算；另一派則認為，若不購買M1坦克車，會影響美國對台自主保衛的信心，進而不願出售其他軍備。

台灣曾提出購買F-35B的意願，但美國質疑台灣的國防預算是否夠支應所需的款項；因此，蔡英文的喊話，被解讀是讓美國放心，且表態向美軍購的決心。台灣軍購牽扯到兩岸關係，以及中美在國際上的角力，面對失衡的兩岸軍力，只能觀看蔡英文的喊話能否達到效果。

(中時電子報)