趕上川普抵日!尼米茲號入南海 3航母集結西太平洋

尼米茲號經過新加坡海域駛入南海。(圖/U.S. Navy)

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中時電子報
尼米茲號。(圖/U.S. Navy )

美國總統川普今日抵達日本展開亞洲訪問的首站，美軍月前就開始調整亞太區內軍力，調派航母與其打擊群以及戰機為川普此行撐場，展現美國對解決北韓問題的決心。其中「尼米茲」號航空母艦目前已經由印度洋轉入南海，再加上「羅斯福」號航母也於同日離開關島，將會和處日本水域的「雷根」號會合於西太平洋。

尼米茲號飛行甲板上的艦載直升機。(圖/U.S. Navy )

美國海軍表示，「尼米茲」號（USS Nimitz）航母打擊群上周離開斯里蘭卡，於4日經馬六甲海峽及新加坡海峽駛入南海。「尼米茲」號航母月前剛結束波斯灣對抗IS的任務後，就啟程展開前往太平洋。「尼米茲」號打擊群還包括「普林斯頓」號神盾巡洋艦，以及神盾驅逐艦「霍華德」號、「舒普」號、「平克尼」號與「基德」號。

另一艘也在路上的航母還有「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）也於4日離開關島，預計將前往塞班島和天寧島進行訓練。再加上母港在日本橫須賀的「雷根」號（USS Ronald Reagan）航母，在上個月與南韓海軍舉行聯合演習後，也在日本以西海域現蹤，3艘航母在西太平洋集結之時指日可待。

美國國防先前表示，相隔近10年3艘航母才在同時出現在西太平洋的機會罕見難得，預計屆時將會在朝鮮半島附近水域共同演習。美軍出同時出動3艘航空母艦實屬罕見，上一次是2007年於關島舉行的「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍事演習才有如此大規模的調動。

除此之外，美軍近期也將首次在日本部署第5代隱形戰鬥機F-35A，有12架F-35A會駐於日本嘉納手空軍基地達6個月的時間，展示震懾北韓的決心。

(中時電子報)

文章來源：US Supercarrier Makes Port Visit in Guam

文章來源：USS Nimitz

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