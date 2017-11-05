台大男女醫婚外情 女醫無罪確定 仍要賠50萬

2017年11月05日 16:52 中時 陳志賢

已婚的台大醫院男醫師，因與同是台大醫師的學妹發生婚外情，被醫師娘發現提告，男醫坦承因學妹仰慕倒追他而出軌，並通過測謊證明與女醫有染，但最終女醫獲判無罪確定；不過，醫師娘另提民事求償100萬，法院依據女醫在情人節給學長的曖昧書信，認定女醫為小三，判女醫賠償醫師娘50萬元精神慰撫金。

發生婚外情的台大男醫，曾處理八仙塵爆案傷患而聞名，而被指小三的女醫父親為司法官轉任律師，親自出馬為女兒辯護爭清白。

2名醫師被控自2013年10月起至2014年3月間止，以1週1至2次頻率，在女醫住處發生26次性關係；男醫妻子發現後，男醫坦認出軌，男醫妻子致電質問女醫，並以錄音資料提告。

檢方調查時，女醫否認當小三，但男醫認罪並接受測謊證明確與女醫發生性關係。檢方依男醫供詞及測謊、錄音資料起訴2醫師。法院審理時男醫妻子對丈夫撤告，另女醫否認犯行，一、二審都採信女醫辯詞，獲判無罪確定。

但男醫妻子日前提起民事訴訟，指控女醫侵害她的配偶權，致她罹患憂鬱症而須固定在台大看診治療，請求女醫賠償100萬。

法院審理時，女醫仍堅稱未與男醫婚外情，但法官依先前刑事案卷資料，男醫證稱女醫先問他要不要當她男友，她白天有時送早餐，附一小紙條小卡片表達愛意，發生性行為都是在他值班或者當天開刀後，也曾在假日發生。

另高院調查期間，女醫自承對男醫仰慕，男醫提出分手後，女醫還在3月14日白色情人節寫信給男醫，提及「對你的喜歡很幼稚愚蠢」、「既然決定要喜歡你，就讓我好好地這麼走」等曖昧字句。

法官依據書信內容，認為2人確曾是男女朋友交往，不採信女醫辯詞，判女醫應賠償男醫妻子慰撫金50萬元，本案可上訴。

(中時)