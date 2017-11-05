台大男女醫婚外情 女醫無罪確定 仍要賠50萬

友善列印
中時

已婚的台大醫院男醫師，因與同是台大醫師的學妹發生婚外情，被醫師娘發現提告，男醫坦承因學妹仰慕倒追他而出軌，並通過測謊證明與女醫有染，但最終女醫獲判無罪確定；不過，醫師娘另提民事求償100萬，法院依據女醫在情人節給學長的曖昧書信，認定女醫為小三，判女醫賠償醫師娘50萬元精神慰撫金。

發生婚外情的台大男醫，曾處理八仙塵爆案傷患而聞名，而被指小三的女醫父親為司法官轉任律師，親自出馬為女兒辯護爭清白。

2名醫師被控自2013年10月起至2014年3月間止，以1週1至2次頻率，在女醫住處發生26次性關係；男醫妻子發現後，男醫坦認出軌，男醫妻子致電質問女醫，並以錄音資料提告。

檢方調查時，女醫否認當小三，但男醫認罪並接受測謊證明確與女醫發生性關係。檢方依男醫供詞及測謊、錄音資料起訴2醫師。法院審理時男醫妻子對丈夫撤告，另女醫否認犯行，一、二審都採信女醫辯詞，獲判無罪確定。

但男醫妻子日前提起民事訴訟，指控女醫侵害她的配偶權，致她罹患憂鬱症而須固定在台大看診治療，請求女醫賠償100萬。

法院審理時，女醫仍堅稱未與男醫婚外情，但法官依先前刑事案卷資料，男醫證稱女醫先問他要不要當她男友，她白天有時送早餐，附一小紙條小卡片表達愛意，發生性行為都是在他值班或者當天開刀後，也曾在假日發生。

另高院調查期間，女醫自承對男醫仰慕，男醫提出分手後，女醫還在3月14日白色情人節寫信給男醫，提及「對你的喜歡很幼稚愚蠢」、「既然決定要喜歡你，就讓我好好地這麼走」等曖昧字句。

法官依據書信內容，認為2人確曾是男女朋友交往，不採信女醫辯詞，判女醫應賠償男醫妻子慰撫金50萬元，本案可上訴。

(中時)

7旬翁疑久病厭世跳樓 送醫前無生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。