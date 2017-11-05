晶英國際行館開幕 挑戰高雄最高房價

晶英國際行館座落亞灣區，5日正式營運，瞄準國際及金字塔頂端客群。（柯宗緯攝）

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晶英國際行館5日正式開幕，高市長陳菊（右二）出席祝福，感謝董事長邵永添（中）投資高雄。（柯宗緯攝）
晶英行館每晚最低起跳1.2萬元。（柯宗緯攝）
晶英行館高樓層可以遠眺亞灣區。（柯宗緯攝）

高雄旅宿業過度飽和，房間數供過於求，但受到高雄被《孤獨星球》評選為全球10大旅遊城市激勵下，業者仍願意投資港都，新飯店接棒插旗。5日晶英國際行館開幕，每晚房價1.2萬，創下高雄市場新高，鎖定國際及金字塔頂端客群。

高市觀光局長曾姿雯指出，一般旅館384家、觀光旅館12家，今年迄今有13家飯店歇業，但同時有19家新成立。雖然陸客減少約4成，但上半年住宿前3名依序為大陸、日本及港澳，亞洲其他國家部分成長174%，對觀光前景深具信心。

晶英行館座落亞洲新灣區，外觀建築走低調路線，不仔細看會誤以為一般大樓住宅，全館29層樓，設有147間全行政樓層管理式客房，客房空間平均20.5坪，堪稱全國最大的總統套房207坪，住一晚口袋要夠深，得先準備36萬。

「站在這裡被世界看見！」晶英行館斥資25億元，歷時11年打造，董事長邵永添曾說，有賠百年的打算，但不跟台灣飯店做比較，立志10年內做到世界前30大飯店；出身阿蓮的他，已招募200名高雄子弟共同奮鬥，期待年輕人根留高雄。

今日高雄市長陳菊出席開幕式指出，高雄獲國際知名旅遊指南《孤獨星球》推薦為2018年全球10大最佳旅遊城市，是亞洲唯一入選城市，對此於有榮焉；高雄產業正在轉型，港區面臨再造重生，期盼吸引更多國際企業投資港都。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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