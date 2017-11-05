知本溼地開發光電專區 環團反對

2017年11月05日 17:08 中時 黃力勉

知本溼地人為干擾少、水量豐富，是東海岸面積最大的草澤溼地。（曾志雄提供）

知本溼地風景優美、水量豐富，是重要的候鳥棲息地。（高信宗提供）

知本溼地生態豐富，荒野保護協會不定期舉辦生態觀察。（荒野保護協會提供）

知本溼地生態豐富，全台數量不到200隻的黃鸝也築巢繁衍。（許宸提供）

知本溼地生態豐富，還曾吸引全球數量稀少的東方白鸛久居，讓鳥友為之瘋狂。（許宸提供）

台東縣長黃健庭在施政報告中，要將知本溼地開發成台灣最大的綠能基地，但包括荒野保護協會台東分會、台東野鳥學會都持反對意見，強調當地有超過200種的野生動物，要保護不要開發。知本溼地小組召集人蘇雅婷強調，「多元文化不只族群，生態也要多元！」

黃健庭在議會的施政總報告中表示，計劃將知本溼地開發成太陽能發電示範專區，基地面積達226公頃，預計設置154公頃的太陽能光電板，將是台灣單一筆最大的綠能基地，開發後將能為縣庫增加收入。

荒野保護協會台東分會長林義隆表示，縣府沒有在知本溼地進行全面性的調查，就貿然要開發非常不適當。他強調太陽能光電是人為的設施，就應該放在一般家戶等人為建築的屋頂上，知本溼地應該要盡力維持原貌及生態多樣性。

他說，知本溼地有42種保育鳥類、5種保育蛇類，記錄到的野生動物超過200種，也是候鳥過境的重要棲地，甚至還有國外熱愛賞鳥民眾到台東，指名要到知本溼地、蘭嶼賞鳥，是台東發展生態旅遊的重要據點，台東要保留知本溼地，盡到世界公民責任。

台東野鳥學會理事王克孝表示，知本溼地是東海岸最大的草澤溼地，南來北往遷徙的候鳥最重要的休息站，有許多外國民眾要到台東賞鳥，都會推薦他們到知本溼地。

王克孝強調，知本溼地面對太平洋，颱風強勁，太陽能板一吹就壞，廢棄物清理影響環境更大，因此鳥會也反對貿然開發。

參選台東縣長的議長饒慶鈴、立委劉櫂豪、參選台東市長的議員洪宗楷昨天先後到場支持，並強調政府應該找出開發與保育的折衷。

(中時)