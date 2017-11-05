當遊戲玩家變慈父 他賣4張限定版「青眼白龍」換女兒學費

可別小看這系列遊戲卡，其實是日本動漫「遊戲王」的全球限定「青眼白龍」，如今二手拍賣價飆增超過10倍。(圖/擷自推特)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

近日有位日本爸爸為了籌措女兒學費，忍痛出售珍藏的遊戲卡，暖舉在推特感動一票網友。不過，還有令網友驚呼的是，看似普通的遊戲卡，其實是稀珍的「青眼白龍」，全球發售數量只限定1,000張，估計相較10年前價格，可用超過10倍價轉手售出，堪稱超值收藏。

有日本網友在社群PO文，為了正要上幼稚園的女兒，將自己的回憶變成女兒的學費，售出個人珍藏的遊戲卡變換現金，並貼出收藏品的最後紀念照，忍痛出售的暖舉感動台、日網友，大讚「正確的選擇」。

不過，看似頗有年代的普通遊戲卡，就被眼尖的網友發現，其實是紅極一時、最著名遊戲王卡，為日本動漫「遊戲王」的限定版「青眼白龍」，全球限量1000張發行、僅限1999年參加官方活動才有機會取得的限定版。

可別小看這系列遊戲卡，有網友分析，限定版「青眼白龍」在10年前喊價約3萬日幣（台幣約7,936元），如今在收藏家市場，一張拍賣價甚至可喊到40萬日幣（台幣約10萬5,816元）。讓這位慈父用4張限定遊戲卡，換回塞滿日幣的厚厚錢包，提供女兒順利上幼稚園。

(中時電子報)

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