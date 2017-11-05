新人新視野10年有成　學長姐周東彥、葉名樺回娘家

國藝會新人新視野10年有成，學長姐周東彥、葉名樺回娘家。（國藝會提供）

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2017年新人新視野入選者包括（左起）導演孫唯真、編舞家黃于芬和編舞家高詠婕。（國藝會提供）

由國藝會所舉辦的「表演藝術新人新視野創作專案」，自2008年啟動，至今補助48位創作者，共發表64件作品，日前舉辦分享會，曾參與第一屆、第二屆的導演周東彥、舞蹈家葉名樺也特地「回娘家」，和新一屆入選的新人們分享心路歷程。

周東彥今年才剛以紀錄片《你找什麼？》入圍金馬獎，長年從事影像和劇場創作，舞蹈家林懷民新作《關於島嶼》裡的影像設計，也是由他所帶領的團隊完成。周東彥表示，10年前因為有這項計畫的補助，讓他的創作之路更為順遂，從一名連企畫案都不知道該怎麼寫的人，逐漸走向成熟。

葉名樺才剛參加完今年日本橫濱三年展演出，她表示，對於新人而言，要發表自己的作品並不容易，但是這個平台能給新人作品有力的支持。

今年申請計畫作品共36件，共有3位創作者獲補助，包括編舞家高詠婕、黃于芬和導演孫唯真。將由企業贊助專款，提供藝術家生活創作經費、演出場地、製作行政和後續推廣等資源，本屆贊助者包括「成志投資股份有限公司」、「臺灣三千藝文推廣協會」與「松橋投資股份有限公司」。

發表作品包括高詠婕舞作《高明的前戲》、黃于芬舞作《緘默之所》和孫唯真所導演的《熱炒99》，將於11月10日至12月9日，陸續在台北、高雄、彰化等地巡迴演出。

(中時)

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