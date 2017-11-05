竹市低碳蔬食環保推廣創意料理吃在地

新竹市政府5日辦理「低碳蔬食環保推廣」活動，現場低碳蔬食達人們，提供友善農耕教學，並鼓勵大家一起吃蔬食、種蔬果、做環保。（陳育賢攝）

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新竹市政府5日辦理「低碳蔬食環保推廣」活動，現場低碳蔬食達人們，提供友善農耕教學，並鼓勵大家一起吃蔬食、種蔬果、做環保。（陳育賢攝）
新竹市長林智堅（左），鼓勵大家「吃在地、食當令」，一起吃蔬食、種蔬果、做環保。

新竹市政府5日舉辦「低碳蔬食環保推廣」活動，現場推出20幾個用當地、當季蔬果料理的低碳蔬食攤位，同時提供友善農耕教學，市長林智堅也親自參與，推廣環保蔬食，鼓勵大家「吃在地、食當令」，一起吃蔬食、種蔬果、做環保。

為了示範蔬食料理方式，活動也邀請景觀餐廳主廚戴鏡智示範「南瓜米粉」及「越南手卷」等2道創意蔬食，食材採用新竹米粉，以及以「友善農耕」方式種植的南瓜、萵苣、九層塔，並讓現場民眾分享製作成品，天然鮮甜的滋味，讓大家讚不絕口。

另，社區糧倉幻象2000基地農場場長陳文政、千甲農場場長李胤鋒及台灣樸門永續設計學會老師陳璿妃，則在現場教導民眾學習生態農業常見的「厚土種植法」、「KKF微生物菌法」及「生物炭技術」等。

環保局長江盛任表示，依據環保署資料顯示，吃素1餐可減碳780克、吃素1天減碳7公斤、吃素1年減碳2.5公噸，因此此次特別辦理低碳蔬食環保推廣活動，希望大家以身體力行，落實減碳做環保。

(中時)

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