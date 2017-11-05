他高齡70歲 照打不老勇士3對3籃球

2017年11月05日 17:19 中時電子報 林宋以情 ／綜合報導 ／綜合報導

國內唯一獲得國際FIBA認證為50歲以上球友的籃球舞台，富邦人壽不老勇士GO來盃3對3籃球賽，連續第2年舉辦，今年擴大北高兩地開打，南區5日高雄開戰，今年南區甚至有高齡70歲的球友前來參賽，霸氣高喊「再打20年」。

取自台語諧音「閣來飛」的的不老勇士GO來盃，今年兵分南北兩路開戰，劃分50~59歲的壯齡組及60歲以上的樂齡組別，並為熟齡參賽者增設高齡體適能檢測。首場南區賽程於11/4、11/5在高雄福誠高中體育場點燃戰火。

「不老勇士GO來盃」3對3籃球賽首場賽事於11/4、11/5在高雄福誠高中體育場舉行，吸引不少熱愛籃球的熟齡朋友參與。。(公關提供)

不老勇士GO來盃不僅聘請國家A級籃球裁判、設置冠軍獎金高達萬元，還獲國際籃總FIBA認證，參賽者能夠在比賽中取得國際積分。今年最年長還包括70歲球友李繼祖伯伯，球齡長達55年，更高喊「我要再打20年」，場邊貼心為熟齡參賽者增設高齡體適能檢測，讓選手賽前評估個人的身體狀況，同時提供符合訓練強度的運動處方。

4日開幕當天富邦人壽特別請到長期在南部地區籃壇深耕奉獻，也是五六年級心目中的傳奇球星，包括憲光隊陳瑞進、東元電機隊鄭瑞騰、六福村籃球隊王文宏、公賣局青年隊喬津生等名將組成國手隊，與高雄當地媒體聯隊進行交流表演賽，並示範FIBA3對3規則，讓現場觀眾一睹昔日名將球技風采。

(中時電子報)