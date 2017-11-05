埔里鯉魚潭溫泉季活動登場

2017年11月05日 17:23 中時 廖肇祥

鯉魚潭溫泉季揭幕，推出氣泡飲搭配法式甜點，讓遊客雙重享受。（廖肇祥攝）

2017南投溫泉季系列活動「埔里ｉ慢玩溫泉知性之旅」，11月5日在埔里鎮鯉魚潭風景區開幕，業者今年「混搭」電音派對、溫泉氣泡飲、法式甜點、越野賽事，，要讓遊客泡湯體驗多重刺激。

鯉魚潭風景區經營業者為打造不同凡響的溫泉季，製作南瓜美人腿粥和溫泉黑糖仙草冰，提供特調溫泉氣泡飲讓大家品嚐，業者強調，溫泉季特別研發溫泉蜜玫瑰氣泡飲及溫泉甜香檸氣泡飲，是以天泉溫泉水調製而成，來自開挖1500公尺深的碳酸氫鹽泉，添加埔里在地的特產檸檬及山形玫瑰，製作屬於溫泉季特別飲品，

開幕活動還配合麋鹿趣法式甜點屋揭幕，邀請法國藍帶專業主廚駐店發表精緻點心，民眾打卡即可換百香果奶酪，品嘗法國藍帶主廚打造的滋味，並特別開放溫泉浴池讓民眾享受泡湯樂趣，結合玫瑰、檸檬入浴池，可說是多重享受。

業者另結合越野賽及戶外電音派對，在11月25日與跑山獸共同舉辦2017福爾摩沙古道國際越野賽，路線從8公里至104公里，首屆曾吸引世界32個國家愛好山林越野運動選手參加，全程倘佯在埔里、仁愛的山徑林道，選手登上稜線可看見山巒秀麗景色，在雲海之中奔跑，從不同角度欣賞埔里的山林之美；電音派對則邀請32組國際與臺灣的DJ藝人、樂團以及聲音藝術家來表演。

(中時)