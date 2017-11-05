圖輯》老公打小白球去 美日第一夫人逛街尬氣質

2017年11月05日 17:31 中時電子報 蔡萱

美日第一夫人和店內員工合照。(圖/美聯社)

美國總統川普5日抵達日本後，先在日本橫田空軍基地對駐日美軍演講鼓舞士氣，接著便前往高爾夫球場和日本首相安倍晉三打高爾夫球。美、日第一夫人則是和老公們分開度過，作為東道主的安倍昭惠穿著優雅氣質長裙帶著梅蘭妮亞現身東京高級珍珠飾品店，和身為前名模的梅蘭妮亞各自展現不同風情。

安倍昭惠今日下午帶梅蘭妮亞現身東京銀座的有名珠寶店「御木本（MIKIMOTO），安倍昭惠穿上白色襯衫，配上腰帶及高腰黑色花紋及膝裙；梅蘭妮亞則穿上大衣以及尖頭高跟鞋，不時與在場人士揮手，展現前名模的高挑身材及優雅氣質。梅蘭妮亞曾在出發前推文表示，「很期待與安倍昭惠、南韓第一夫人金女士以及中國的彭女士見面」。

梅蘭妮亞多次和在場人士揮手，展現親和力。(圖/美聯社)

多次見面的兩人一見面便互相擁抱示好。(圖/美聯社)

美日第一夫人。(圖/路透)

另一方面，川普搭直升機赴埼玉縣「霞關鄉村俱樂部」高爾夫球場和安倍晉三見面，兩人繼上次安倍訪美以球會友後，再次展開「小白球外交」，先是一起享用川普最愛的漢堡後，並紛紛在刺有「唐納川普＆安倍晉三同盟更加偉大」金色刺繡的白色帽子上簽名。

川普和安倍晉三及日本職業選手松山英樹切磋球藝。 (圖/Japan's Cabinet Public Relations Office)

川普抵達高爾夫球場。(圖/路透)

川普和安倍在帽子上簽名展現美日同盟決心。(圖/美聯社)

場外不少民眾揮舞美日國旗歡迎川普。(圖/路透)

之後川普和安倍便移駕球場打球，和日本職業高爾夫選手松山英樹切磋球技。川普也在期間推文表示：「正和安倍及松山打高爾夫球，2個好人」。

(中時電子報)