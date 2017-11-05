田徑選手出身 美女主播詹可旬征服亞瑟士接力賽

美女主播跑團「旬馬陸」詹可旬、馬湘瑩、陸穎逸(由左至右)攜手完成生涯第一次42公里接力賽。(亞瑟士提供)

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中時電子報
／綜合報導

ASICS RELAY YILAN亞瑟士接力賽首度移師台灣，5日清晨宜蘭運動公園出發開跑。今年共計1,350位跑者攜手組隊，田徑選手出身的體育主播詹可旬與好姊妹記者馬湘瑩組成的「旬馬陸」，都在宜蘭出生的兩人也回鄉參賽，攜手完成亞瑟士接力賽。

今年社會組由全運「雙金」長跑好手洪鈺釗領軍的「亞瑟士隊」奪冠，洪鈺釗為今年宜蘭全運男子800公尺、1500公尺雙料金牌好手，率長跑精靈蘇鳳婷、鐵人名將魏振展及長跑競技好手陶大瑜，以2小時34分48秒稱霸。

亞瑟士接力賽完賽獎以宜蘭觀光景點設計而成，組合在一起為具有地方特色的同心圓。(左至右為藝人楊晨熙、姚元浩、張本渝)。(亞瑟士提供)

今年ASICS RELAY YILAN亞瑟士接力賽除了增設25歲以下的青年組與12K親子組，也不乏眾多名人參賽，藝人張本渝，同門師兄妹姚元浩及果凍姊姊楊晨熙，特別利用舞台劇巡迴演出共襄盛舉。

美女體育主播詹可旬，田徑選手出生的她，與好姊妹馬湘瑩都是宜蘭人，攜手回鄉參賽，「10.5公里的距離眨眼間就結束，以接力賽的方式完成，又可以跟平常少見的幾位姐妹見面，我們都覺得很開心。」

馬湘瑩跑完人生首場10.5公里路跑，感謝姊妹淘鼓勵她參加，「練習過程中她們給予我的鼓勵與肯定，都在今天轉換成支持我衝向終點的力量。成績不是重點，能夠和姐妹們一同完賽，才是最有意義的事。」

(中時電子報)

ASICS RELAY YILAN亞瑟士接力賽吸引逾千名跑者攜手組隊。(亞瑟士提供)
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