有影》備戰亞冠賽 中華隊有《正義聯盟》加油

《正義聯盟》中飾演閃電俠的伊薩米勒為中華職棒亞冠賽中華對加油打氣。(圖/截自《正義聯盟》加油影片。)

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中時電子報
中華隊備戰亞冠賽，英雄電影《正義聯盟》的主角群也在訪問影片中幫忙加油打氣。(中職提供)

亞冠賽16到19日將於日本東京登場，中華隊，除了台灣球迷的支持，英雄電影《正義聯盟》的主角群也現身加油，飾演閃電俠的伊薩米勒還用中文熱情地喊出：「安打、安打、全壘打！」讓一旁其他演員笑翻天。

這次為了提供球迷現場看球的服務，聯盟特別與華旅網際旅行社合作，推出五天四夜的加油團行程，除可獲得獨家中華代表隊贈品、體驗東京巨蛋專屬應援席，還可自由安排行程不設限（詳情請見：https://yestrip.com/travel/detail?id=2302）。

中職也與HOOTERS合作第二現場， CPBL中華職棒官方粉絲團也推出留言集氣送電影票的活動，希望讓這群台灣英雄們能夠得到各方的祝福，打出佳績。

沒辦法到場的球迷朋友也可透過民視、愛奇藝台灣站、愛爾達電視台、與CPBLTV的賽事直播為中華代表隊加油。除此之外，中職也和HOOTERS信義店合作第二現場，賽事期間球迷朋友都可前往店家參與活動，和大家一起為中華代表隊加油。

飾演閃電俠的伊薩米勒還用中文熱情地喊出：「安打、安打、全壘打！」讓坐在一旁原本要一起跟著喊的蓋兒加朵（神力女超人）、班艾佛列克（蝙蝠俠）、傑森摩莫亞（水行俠）與雷費雪（鋼骨）笑得東倒西歪，無法正常錄影；而伊薩米勒喊一次不夠還連續喊了三次，認真與熱情程度不輸球迷。

有了好萊塢明星的應援，期待這群台灣英雄能打出佳績。球迷朋友只要分享這支宣傳影片，就有機會獲得《正義聯盟》電影票，詳情請上「CPBL中華職棒」粉絲專頁查詢。

(中時電子報)

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