粒劑不改毒性　醫界籲全面禁用巴拉刈

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巴拉刈自殺風險連年上升，農委會擬將巴拉刈改成固態粒劑，取代會被直接飲用的液態，盼減少自殺風險。不過醫界認為，固態粒劑不會改變巴拉刈毒性，泡成溶液後若未用完，農民仍會保存在家中，加上不看好代噴制度能落實，呼籲應全面禁用。

台大公共衛生學院助理教授張書森表示，因飲入巴拉刈死亡的人數逐年上升，10年前每年只有130人左右，近2年則在200人上下，每2天就有1人因為喝入巴拉刈死亡，到農村地區更明顯，例如屏東地區過去5年以來，共有近100人死於巴拉刈，當中9成是自殺。

張書森指出，醫療上對巴拉刈無解藥，人體一下大量飲入，將快速導致多重器官衰竭致死，就算飲入15 c.c.到30 c.c.等小量，也會引起肺部纖維化，一段時間後因呼吸衰竭而死，整體而言，巴拉刈死亡率約在6成至9成，反觀其他除草劑的死亡率僅1成以下。

張書森表示，韓國2011年至2012年間全面禁用巴拉刈，2013年農藥自殺率就下降4成，加上其他途徑的自殺率未增加，使整體自殺率下降。

張書森指出，就算巴拉刈改成固態粒劑，最後還是須泡成水溶液使用，農家中為了方便，仍會保留未用完的水溶液，由於半數以上的自殺都是衝動所致，假如發生激烈爭吵心情低落，甚至於酒醉，此時環境中若有巴拉刈這種劇毒物質，很有可能演變成不幸的自殺案件，「改成粒劑也一樣讓人擔心，因為粒劑不會改變巴拉刈的毒性。」

張書森指出，代噴制度也不易落實，因為人人都可以接受代噴訓練考取代噴執照，有了執照就能合法購買，也難保不會私下轉售，改變不了農家經常儲存巴拉刈的狀況。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，過去10年，林口長庚共收治222名巴拉刈中毒患者，就算院內24小時都有負責「血流灌洗」的專人待命，死亡率仍高達54％。儘管購買時需出示農民證，或是交由專門代噴業者，但目前看來，這些方法都還有「加強空間」，否則醫院不會有那麼多中毒個案。

(中時)

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