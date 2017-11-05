俄國超強防護裝 美女安然走過爆炸場

2017年11月05日 17:58 中時電子報 江飛宇

該說是「戰鬥民族風格」嗎?俄國莫斯科研究中心為了保障「戰士2代」 (Ratnik-2)防護服的安全性，派出一位美麗的女測試員走過爆炸與火焰交織的測試場，當美女安然穿越測試場後，收到公司的獻花，也得到在場所有人的尊敬。

俄國衛星網報導，俄國中央機械製造局正在開發下一代步兵防護裝，他們宣稱這套由芳綸對聚苯材料所製成的新一代防護裝，可以耐燃、耐熱，也可以防護彈片，它至少可以承受30秒的直接火焰的燃燒。中央機械製造局發言人奧列格．福斯托夫(Oleg Faustov)說：「戰士服可以保護士兵的胸部、背部不受子彈的傷害，能擋下10公尺外的7.62步槍子彈的狙擊。」

剛走出地雷區的卡蕾妮可娃，雖然臉上有些硝煙，但一點傷痕都沒有。(圖/俄國衛星網)

戰士2代與戰士一代防護力相同，但是重量更輕，僅20公斤重。不過離實用化化還有一段距離，預計在2020年投入生產。

在測試過程中，中央機械製造局的女測試員維可托莉亞．卡蕾妮可娃(Viktoria Kolesnikova)走過一處隨處爆炸的地雷場，然而卻沒有沒有受到多次爆炸的傷害。

當然，卡蕾妮可娃行走的路線必定是嚴格規定的，她不會直接踏到地雷，然而一旁爆炸造成的破片、爆風和火焰仍然相當驚人，她能安然通過還是顯示這套服裝的安全性。

(中時電子報)