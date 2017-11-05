藝術與人文生態巡禮　日月潭雲品泉鄉療癒

2017年11月05日 18:01 中時 沈揮勝

「親子廚房」的推出，很受好評。（沈揮勝翻攝）

邀請畫家朱啟助(右)引領遊客賞景作畫。（沈揮勝翻攝）

日月潭的人文景觀植的深度探討。圖為潭區主要漁具「罾」，俗稱四手網。（沈揮勝攝）

日月潭生態豐富；圖為冬候鳥大白鷺。（沈揮勝攝）

日月潭人文景觀豐富，部分飯店業者自發性安排導覽行程，強化旅遊縱深並吸引觀光客，其中以雲品溫泉酒店最為落實與具體，10月起專案推出為期4個月的「泉鄉巡禮」療癒專案，每周日上午9點到11點，邀藝術、文史與生態達人，引領住房客探訪私房路線與巡禮。

專案推動至今，已邀請在日月潭土生土長的南投縣美術學會資深理事長黃義永、知名畫家朱啟助、埔里butterfly交響樂團音樂家謝志偉及日月潭文武廟宗教達人洪菊珠，以小班精緻指導，引導遊客試畫水彩、速寫、欣賞音樂，深度了解日月潭。

雲品行銷部Grace Hsieh表示，該專案將續辦到明年元月底，之前已以不同主題，舉辦「Firenze花之都」、「水之都」等不同的季節體驗；許多日月潭常客在造訪潭區3、5次後，總會期盼從不同角度欣賞到更有深度的日月潭；邀達人引領解說，滿足他們的需求。

Grace Hsieh指出，有些人喜愛畫畫、但沒有勇氣揮灑彩筆，也有人想親近某些步道或山徑祕境，但因對在地環境不熟悉而裹足。有了老師達人引領，一切都是那麼自然，沒勇氣碰觸的事物或風景都因此實現；雖然初辦參加的遊客不多，但正確的事就應該去作、去推動。

「泉鄉巡禮」將再陸續邀請知名的魚池鄉大山水晶咖啡達人李中生、邵族文史專家簡史朗與遊客一起體驗在地產物與人文風情。

另推「親子廚房」，每周六下午3點30分至4點30分，由主廚團隊，依各周排定的課程指導小朋友製作銅鑼燒、填甜包芝麻或泡芙等；父母則趁此空檔享受下午茶時光、輕鬆偷得半日閒。

(中時)