國小舉辦減塑運動會 提倡垃圾大減量

2017年11月05日 18:04 中時 黃力勉

永安國小運動會減塑，禮品改成點券，想吃什麼、想換什麼都能依據點數兌換。（永安國小提供）

鹿野鄉永安國小舉辦村校聯合運動會，校方在2個月前就決定運動會中要減塑，因此瓶裝水、免洗餐具等都謝絕進入校園，以往都會擺攤的攤商也不見蹤影，會後學生的垃圾量僅一小袋，打掃校園輕鬆許多，讓台東第一次的減塑實踐運動會就獲得不錯的成效。

為了減塑運動會，永安國小總務主任黃正擁在2個月前就開始籌辦，並在村莊舉辦說明會、協調會，呼籲家長也要配合減塑。

黃正擁說，學校常播放環保相關的影片，學生還有簽署減塑承諾，為了不讓減塑成為口號，因此校方開會討論後，決議實際付諸行動，綠色和平組織提供學校諮詢，老師與學生發想，討論實際的減塑作為。

運動會當天學校出動許多茶桶裝飲用水，家長們煮洛神花茶、花草茶等供應學生飲用，運動會的獎品改成點券，可以兌換爆米花、果乾等，學校準備許多水杯、餐具等，供家長借用。

黃正擁說，學校共有67位學生，加上家長們共有200多人參加，活動過後學生的垃圾從原本都是飲料杯、吸管、紙袋等，變成衛生紙、禮品外包裝等，全校的學生僅產出1小袋的垃圾，惟家長區域的垃圾量較多，因此學校還要努力宣導。

他說，學校這次減塑運動會很成功，因此會把成果放在臉書的粉絲專頁，提供要辦運動會的學校參考，也希望更多學校可以一起減塑、減少垃圾。

(中時)