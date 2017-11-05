國小舉辦減塑運動會 提倡垃圾大減量

永安國小運動會減塑，甜點拒用免洗餐具，僅能用環保餐具盛裝。（永安國小提供）

友善列印
中時
永安國小運動會減塑，禮品改成點券，想吃什麼、想換什麼都能依據點數兌換。（永安國小提供）

鹿野鄉永安國小舉辦村校聯合運動會，校方在2個月前就決定運動會中要減塑，因此瓶裝水、免洗餐具等都謝絕進入校園，以往都會擺攤的攤商也不見蹤影，會後學生的垃圾量僅一小袋，打掃校園輕鬆許多，讓台東第一次的減塑實踐運動會就獲得不錯的成效。

為了減塑運動會，永安國小總務主任黃正擁在2個月前就開始籌辦，並在村莊舉辦說明會、協調會，呼籲家長也要配合減塑。

黃正擁說，學校常播放環保相關的影片，學生還有簽署減塑承諾，為了不讓減塑成為口號，因此校方開會討論後，決議實際付諸行動，綠色和平組織提供學校諮詢，老師與學生發想，討論實際的減塑作為。

運動會當天學校出動許多茶桶裝飲用水，家長們煮洛神花茶、花草茶等供應學生飲用，運動會的獎品改成點券，可以兌換爆米花、果乾等，學校準備許多水杯、餐具等，供家長借用。

黃正擁說，學校共有67位學生，加上家長們共有200多人參加，活動過後學生的垃圾從原本都是飲料杯、吸管、紙袋等，變成衛生紙、禮品外包裝等，全校的學生僅產出1小袋的垃圾，惟家長區域的垃圾量較多，因此學校還要努力宣導。

他說，學校這次減塑運動會很成功，因此會把成果放在臉書的粉絲專頁，提供要辦運動會的學校參考，也希望更多學校可以一起減塑、減少垃圾。

(中時)

藝術與人文生態巡禮　日月潭雲品… 台南女中邀家長、學生野餐 凝聚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。