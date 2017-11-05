台南女中邀家長、學生野餐 凝聚家人的愛

台南女中5日進行別開生面的家庭教育活動「愛家行動野餐趣」，活動吸引150人秒殺報名，除了野餐之外，也分享「愛的語言」如何表達？幫助師生經營家庭生活與創造全方面人際關係。(台南女中提供)

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凝聚家人的愛！台南女中5日進行別開生面的家庭教育活動「愛家行動野餐趣」，活動吸引150人秒殺報名，除了野餐之外，也分享「愛的語言」如何表達？幫助師生經營家庭生活與創造全方面人際關係，參與家長說，了解家人愛的語言，才知道該如何在關係裡對症下藥，建立更美好的家庭氣氛。

家人每天相見卻未必會傾訴感謝與愛，活動首先由家政教師群帶領師生及家人分辨自己是蓋瑞‧巧門博士提倡5種「愛之語」（肯定的言詞、精心的時刻、禮物的贈送、服務的行動、身體的接觸）的哪一種？從中分享「愛的語言」如何表達。

另一項主軸是讓參加活動的家庭，帶著精緻野餐籃內的美味三明治餐點，在南女校園享受美好時光，落實愛的語言中「精心的時刻」，並深入孩子生活場域，熟悉其學習的校園，彼此互動更緊密。

就連餐點製作野是透過校內多元選修課「食物藝術與行銷系列課程」、「台南鹹酸甜-飲食文學」與台南<小餐桌>主廚王俊之與馬浚文單元教學，預備學生製作餐點的能力，並在活動當天由學生協作完成。

校方強調，整體活動以「孝道」為中心思考，「孝」這個字是一個長髮老者倚靠在孩子身上，因此，孝道的重點便在孩子身上，然而，如何盡孝，因每個人感受不同，解讀就不同，但只要兒女與父母間有愛，就能從愛出發自然行孝，讓彼此有愛，並落實於日常。

這項活動由學務處以及家政學科中心共同推廣家庭教育的重要，另有全省10所學校的高中家政教師參與觀摩；透過經驗的分享與傳承，希望孝道教育、家庭教育不再是口號。

(中時)

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