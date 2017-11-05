柯P在南霸天嘴邊拔毛 陳菊：我不願意「鬥嘴鼓」

2017年11月05日 18:35 中時 林承彥

台北市長柯文哲直言又惹禍。柯文哲日前於會議上批評，高雄2千6百億元的舉債額度，陳菊任內就用掉了兩千4百億，未來不管是誰接任高雄市長都很難做，而自己卻是在任內還債。這番話一出，立刻引來民進黨群起撻伐，不僅出身高雄的立法委員劉世芳立刻回擊，「用盡國家資源，竟養出這款傲慢的首都市長！」就連高雄市長陳菊也罕見站上火線。

陳菊回批柯文哲這番言論是「這樣沒有展現高度」、「非常的可惜」。對此，柯文哲3日赴市議會總質詢時笑說，「我172公分，怎麼會沒有高度。」陳菊昨日作出最後回應，「我不願『鬥嘴鼓』」（台語鬥嘴），但強調柯文哲的數據是錯誤的，「任何指教要有確切數據，這樣批評才有意義。」

陳菊強調，柯文哲所引用的數據是錯誤的，任何的指教都應該要建立在確切的證據上，這樣的批評才有意義。另一方面，陳菊認為過去高雄在重工業的發展上，對於台灣經濟起飛有正面的助益，但卻也留下了沈重的負擔，包含安全以及汙染上的疑慮，現在正努力轉型，最後希望「大家多多祝福高雄。」

在批評高雄市財政問題之後，柯昨日又再度開砲，這次砲火掃到苗栗縣長徐耀昌身上。柯文哲接受訪問時，特別針對陳菊再做出回應，這次還連帶酸了苗栗縣一把，「沒有啦說172公分是開玩笑，不過這樣財政紀律的確是一大問題，最近看報表整個台灣各縣市，一步一步在苗栗化，有的小縣市破產影響不是那麼大，可是像高雄是很大的城市，你去看報表就知道了。」

柯文哲雖沒有明說是哪些縣市步入「苗栗化」，但看到不對就要說話的直言個性，加上連日來的大砲言論，相信也讓各百里侯氣得牙癢癢，心裡不是滋味。

(中時)