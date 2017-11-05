第9屆遠東經典馬拉松 跑者捐晶片做公益

2017年11月05日 19:23 中時 莊旻靜

以新竹縣警察局為班底的路跑社團「竹縣警愛跑」，5日在遠東經典馬拉松中捐出近30個晶片，與現金2000元。（莊旻靜攝）

第9屆遠東經典馬拉松5日清晨起跑，吸引6500名跑者共襄盛舉，面臨強風吹拂，超半馬22公里、全馬43公里組跑者克服海拔300公尺山坡的挑戰。（莊旻靜攝）

第9屆遠東經典馬拉松5日清晨起跑，吸引6500名跑者共襄盛舉。（莊旻靜攝）

第9屆遠東經典馬拉松5日清晨在新埔鎮起跑，今年吸引6500名跑者參加，主辦單位鼓勵跑者在完賽後捐出晶片，押金將全數捐給華山基金會，跑者參賽也能熱心公益。除此之外，遠東集團聯誼會也同場舉辦，現場氣氛十分熱鬧。

遠東經典馬拉松年年規畫不同路線，讓參與的跑者能一飽新埔、關西地區的風景，今年超半馬22公里及全馬43公里組更挑戰往新埔鎮南平里的山區，山路長且陡，跑者面臨上升300公尺的挑戰，今年受地形及強風影響，全馬43公里組成績比去年稍遜，男子組第1名錢世華仍以2小時53分佳績完賽，女子組第1名蔡昀軒也以3小時22分抵達終點。

除此之外，主辦單位也與華山基金會新埔愛心天使站合作，鼓勵跑者自主捐出晶片，由於晶片扣抵押金100元，捐晶片所得的押金則捐給華山基金會，作為照顧弱勢年長者、獨居老人等，不少路跑團體響應，以新竹縣警察局為基本班底的「竹縣警愛跑」，在總幹事鄭朝成號召下，即捐出近30個晶片，及現金2000元。

第9屆遠東經典馬拉松相較去年，將比賽時間延後2周，去年參賽跑者在攝氏38度的高溫下跑步，今年則面臨攝氏18度氣溫、8級陣風的挑戰，遠東集團董事長徐旭東5日上午出席活動，更以舞蹈、定格動作，與集團員工同樂，氣氛熱鬧。文山國小鼓隊成員清晨也在場，以鼓聲為活動揭開序幕，鼓振跑者士氣。

遠東集團今年提供報名的跑者壓縮小腿套、襪子及機能路跑衣，機能路跑衣是與海洋環保組織PARLEY共同合作，以海洋廢棄寶特瓶再生製成，不僅具抗UV功能，也能快速排汗，也回收再利用廢棄寶特瓶，為海洋環境盡一份心力。

(中時)