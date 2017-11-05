鐵皮違建賭天九 賭頭送辦屋報拆

警方查扣天九牌賭具及賭資20多萬元。（譚宇哲翻攝）

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新莊警於化成路查獲鐵皮違建賭場。（譚宇哲翻攝）

36歲張姓男子本月3日在新北市新莊區化成路一處鐵皮屋開設天九牌賭場，新莊警分局獲報後，5日凌晨1時許上門逮人，當場查扣賭具及賭資20多萬元，並將賭場負責人、賭客共23人帶回偵辦，警方表示，該鐵皮屋屬於違建，加上違法開設賭場，將通報拆除大隊優先拆除。

警方調查，張男在2天前以每月3萬元租金向房東租下化成路上約60坪的鐵皮工廠，夥同37歲陳姓男子、44歲李姓男子開設天九牌賭場，但才剛開張不到2天，就遭民眾舉報。

警方表示，警員於今天凌晨1時許到場埋伏，趁賭客開門之際一擁而上，當場查扣桌上天九牌賭具，抽頭金1萬600元、賭資20萬1400元、監視主機1台、螢幕1台、鏡頭3具、天九牌副、骰子15顆、毯子等證物，並將賭場主持張男、清注陳男、記帳李男以及賭客等23人帶回分局偵辦。

張男遭逮後，還態度輕浮向警方說「算我倒楣，被抓就被抓啊」，直到警方告知其違建賭場將通報相關單位拆除，張這才臉色大變說：「怎麼辦！這樣不就損失慘重」，讓警方直搖頭，警方訊後依賭博罪嫌將張男等3人送辦，另20名賭客則依社維法裁罰。

新莊警分局表示，轄內從2015年7月以來，共在轄區查獲5件藏身在違建內的職業賭場，事後皆依法報請相關單位前拆除，其中，由拆除大隊拆除共3件，屋主自行拆除2件，未來若有查獲不法違建也絕不寬待，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時)

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