2017年11月05日 18:54 中時 黃國峰

2017第一屆反毒惜食PK戰園遊會，圍繞『反毒』與『惜食』的議題，藉由認識食物開始，倡導惜食觀念。（黃國峰攝）

2017第一屆反毒惜食PK戰園遊會，圍繞『反毒』與『惜食』的議題，台中市警察局少年隊，藉由圖片，教民眾認識糖果化的毒品。（黃國峰攝）

有感於兒少施用毒品問題實則動搖國本及全球食物浪費問題危害環境，社團法人台灣陽光婦女協會、財團法人迎曦教育基金會，5日在豐樂公園，舉辦「2017第一屆反毒惜食PK戰」園遊會，會中除近百攤的園遊會攤位，還有「舞林大會」大賽、「料理大亨」PK戰、「新住民嘉年華」、「獎助學金頒獎」等，非常熱鬧。

園遊會中圍繞『反毒』與『惜食』的議題，藉由提問、配對的方式融入闖關活動攤位中，台中市政府警察局少年警察隊，藉由圖像配對，讓民眾認識毒品偽裝成糖果餅乾等樣貌，潛入校園，潛害學童和青少年。值得一提的是台中監獄的獄友作畫義賣，用行動支持反毒並提醒民眾不要接觸毒品。

台中市社會局局長呂建德表示，「反毒」及「反食物浪費」一直是林佳龍市長所關注，市長任職民意代表時就催生「反物資浪費」議題，去年頒布了『台中市食物銀行自治條例』，成為台灣首創，為的就是平衡食物及物資資源，將物資分享與發放到最需要的人手上。蔡英文總統今年也特別提出對台灣毒品氾濫的問題非常憂心。感謝二大社福機構在這二方面的服務，還用心設計宣導活動，讓「反毒」、「惜食」能深入社區，讓一般民眾瞭解這議題的重要性。

財團法人迎曦教育基金會董事長、社團法人台灣陽光婦女協會理事長上常下菁法師指出，今年第一次舉辦大型的宣導活動，為的就是讓社會大眾認識毒品對兒童少年與家庭的危害。同時也透過「食物不浪費」的主題鼓勵民眾發揮環保愛心，將所有的物資資源重新分配到所有需要的人手中、家中。

(中時)