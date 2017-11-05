MLB》等到40歲終圓冠軍夢 貝爾川下一步退休？

2017年11月05日 18:58 中時電子報 蔡銘仁

太空人世界大賽撂倒道奇，奪冠的那一刻不少人感動落淚，其中也包括40歲的老將貝爾川(Carlos Beltran)，且他可能比太空人其他球員，都還更有感觸，畢竟他已經縱橫沙場第20年、遊走7支球隊，總算等到這座冠軍盃，他直言，「我等了20年，但一切都值得！」

貝爾川在年輕的太空人，上場空間不多，整個季後賽他只打20打數、打擊率1成50，不過他在場下展現價值。《ESPN》報導，他曾於美聯冠軍賽第七戰前，提醒球員們別太緊繃；史普林格(George Springer)世界大賽首戰無安打後，貝爾川也給他建言，而後史普林格第二戰棒打達比修有。

「貝爾川是我們能走到這的一個關鍵！」捕手麥坎(Brain McCann)說，早在美聯冠軍賽第三戰前，貝爾川就覺得他們能贏，「他當時告訴我『我們能贏得1枚世界大賽冠軍戒，我感覺可以，這支球隊值得獲得擁有它。』最後第七戰贏球賽後，他給我一個擁抱說『我就跟你說吧！』」

「貝爾川對我們很重要！」柯瑞亞(Carlos Correa)表示，貝爾川帶給球隊不同的化學效應，才讓他們能拿到冠軍。貝爾川總算圓了冠軍夢，這名生涯20年戰功彪炳的強打，頓時落下男兒淚，「能有機會奪冠，對我和我的家人及支持我的人來說，意義非凡，很開心能經歷這時刻，真的太棒了！」

貝爾川堅持到現在，就是為這座冠軍，如今達成目標，只跟太空人簽1年約的他，下一步會走去哪？他還沒有明確的答案，表示得和家人討論才能做決定，「我不認為這對我來說是很難的決定，再打一年或待在家，也許兩個禮拜內就會做出選擇。此時此刻，我只想享受這個時刻。」

(中時電子報)