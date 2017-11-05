移民節嘉年華會 洋溢濃濃異國風情

嘉義市5日舉辦多元文化嘉年華活動，市長涂醒哲（右三）穿上西非服飾，與來賓在台上大跳非洲舞，炒熱氣氛。。（呂妍庭攝）

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越南新住民載著斗笠賣越南法國麵包，營造出置身異國的場景。（呂妍庭攝）
新住民穿上傳統服飾賣家鄉味，向大家推廣手作家鄉美食。（呂妍庭攝）

嘉義市移民節多元文化嘉年華會5日登場，強調族群融合的系列活動，不只吸引各國籍在嘉市落地生根的新住民熱情響應，國人參與度也非常高，來台12年的越南華僑陳金鳳說，已連辦6年的移民節總是讓她非常期待，因為這一天同鄉的兄弟姐妹都會盛裝出席，氣氛就像過節一樣，很有歸屬感。

為營造移民友善城市形象，市府5日在市府前廣場舉辦「新心相融˙幸福嘉人」多元文化嘉年華，集結法國、土耳其、越南、馬來西亞等20國新住民設置異國美食攤位、展出異國文物服飾等，並邀請不同國家移民朋友進行樂器或舞蹈演出，吸引大批民眾前來品嚐異國料理，看特色表演，現場各種語言交雜，宛如置身聯合國。

在曾入圍金曲獎和金音獎，也是世大運閉幕表演團隊的「嬉班子」團隊熱情拍打非洲鼓下，市長涂醒哲穿上西非服飾，與來賓在台上大跳非洲舞，炒熱氣氛。涂醒哲說，嘉義最美的風景是人，至9月為止，嘉市新住民人數4877人，約佔全市總人口數1.81％，比例雖不高，但族群間的相互包容尊重非常重要。

嘉市新住民不少來自東南亞，目前全市國中、國小新住民2代各有1852人和1720人，昨也除安新住民2代組成的弦樂團上台演奏，部分攤位還有母語教學、東南亞圖書供民眾翻閱，就連嘉大外籍生也來共襄盛舉，體驗不同族群文化的精采內涵。

(中時)

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