中華男足卡達移訓 專門廚師照顧球員的胃

2017年11月05日 19:37 中時電子報 林宋以情 ／綜合報導 ／綜合報導

攸關能否取得2019年阿聯酋亞洲盃24強會內賽入場券，中華男足特地至卡達移訓，備戰亞洲盃資格賽11月14日作客土庫曼之役，總計13名隊職員為歷屆最大規模，每日三餐由專門的廚師負責料理，以最佳狀態迎敵。

面對土庫曼背水一戰，中華男足卡達移訓第二天訓練著重防守，英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）重點強化中華男足防守壓迫觀念，把防守做到滴水不漏，讓土庫曼無法取分。

中華男足卡達移訓。（中華足協提供）

中華男足卡達移訓。（中華足協提供）

瑞懷特更要求，做到讓對手毫無射門機會，而助理教練則負責防守組與進攻組之間的對抗，讓每位球員都清楚知道各個位置的職責，在各種狀況下，能夠順利執行戰術設定。

「如果有問題一定要馬上提出，不要似懂非懂的練習，帶著疑惑練球不但沒有效率，也沒有效果。」瑞懷特希望球員在訓練時，可以有更多的溝通，特別是當遇到問題時，一定要立即反應，透過互動讓彼此緊密連結。

瑞懷特也提到雙十國慶戰勝巴林的關鍵，就是每位球員各司其職的結果，前半場沒有給巴林太多機會，不論在攻擊、防守上都確實做到位，踢出一場「性感」的足球比賽，這次教練團針對土庫曼有完整情蒐，期待可以再次複製感動。

本次中華男足提前一周赴卡達移地訓練，資深國腳陳毅維感觸很深，「能夠提前適應環境，調整時差、長途飛行等疲勞，對於選手備戰來說，真的很有幫助。」

(中時電子報)