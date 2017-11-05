劉倩妏來台重啟演員生涯 東京影展獲《東京寶石獎》肯定

2017年11月05日 20:23 中時 林淑娟

劉倩妏出席東京影展。（伊林娛樂提供）

劉倩妏出席東京影展。（伊林娛樂提供）

劉倩妏出席東京影展。（伊林娛樂提供）

23歲的藝人劉倩妏，3日以電影《阿奇洛》（Aqérat），獲得「第30屆東京國際電影節」主競賽單元的「東京寶石獎」殊榮！來自馬西亞的她18歲入行至今5年，中間曾想放棄，但她去年來台和伊林娛樂簽約，重新開啟演員之路，沒想到很快就站上國際影壇獲得肯定，讓她覺得受寵若驚，這也是她人生的第一個獎項。

劉倩妏表示，她去年下定決心，跟台灣伊林娛樂簽約，當一個全職演員，「去一座新的城市，重新開始，這個決定其實需要很大的勇氣」，獲獎當下，她在台上表現鎮定，實際上內心很激動，她說，沒想過能這麼快站上國際的舞台，且「東京寶石獎」還是東京影展新增設獎項，她覺得非常有意義、也是很大的鼓勵，「往後的日子，我會帶著這個獎項，這一份鼓勵，更加努力的演下去的！」

她在馬來西亞電影《阿奇洛》飾演人口販子，從原先單純善良的女孩因被朋友背叛，為賺學費開始做起非法的人口販賣工作，隨劇情推移，她的性格逐漸轉變，最後竟開始享受起這殘酷又冷血的販賣過程。其實劉倩妏收到的電影劇本只有故事，對白全都是她跟導演討論出來的，電影中還收錄了數首她的創作詩。

她表示，電影裡有很多不經意的小動作，都在透露主角性格的改變，印象最深是一場面無表情揮手的戲，她因為入戲太深，某次不經意發現自己的眼神很冷酷，趕緊跟導演討論後加入劇本中，冰冷無情的眼神連她自己本人也嚇一跳。當時電影拍攝期只有12天，又恰逢馬來西亞雨季，幾乎天天下雨，身體常是溼的，差點著涼，都是靠拼命吞維他命和感冒藥硬撐。

她18歲為分擔家計出道，先從拍平面開始，結果被相中以模特兒身分上節目，隨後又被製作人發掘去拍戲，就此踏上演員之路；回想這5年演員生涯，有起有落，中間還一度想放棄，這次獲東京影展肯定，對她來說意義非凡，是很大的鼓勵。

談起和台灣的淵源，劉倩妏說，因為上一部電影《榴槤忘返》，導演安排了台灣老師教導演員上表演課，讓她意外看到自己的進步和潛能；加上常常往返台馬兩地，她逐漸愛上台灣濃厚的人文氣息，她說：「台灣的圖書館真的很棒，有很多藝術類的書，氣候整體來說也很適應。」最後在老師牽線下決定長住台灣發展演員事業。

她剛來台就接到中天《讓愛飛揚》演出，在台東Long stay拍攝，結果遇到好幾次颱風，她對「台灣的颱風」印象深刻，她說：「我記得是尼伯特颱風那時候，我宿舍窗戶被吹破，雨水全灌進房間，我不知道台灣颱風威力這麼強，嚇死我了，當下我以為我會被淹死。」幸好最後平安度過拍攝期，戲劇也順利殺青。

(中時)