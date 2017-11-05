2017信誼兒童動畫獎揭曉 北藝大學生作品《泉》台灣組奪冠

台北藝術大學動畫系學生劉晏余的《泉Hot Spring》於台灣組奪冠。（信誼基金會提供）

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西班牙作品《WATER PATH FOR A FISH》獨占國際組鰲頭。（信誼基金會提供）
左起信誼董事長張杏如、台灣組首獎得主劉晏余及教育部主秘朱楠賢合影。（信誼基金會提供）

2017「信誼兒童動畫獎」5日揭曉，就讀台北藝術大學的劉晏余以《泉 Hot Spring》，由百餘件作品中脫穎而出，榮膺台灣組首獎；西班牙作品《WATER PATH FOR A FISH（魚躍之旅）》則自逾800件各國作品中躍登龍門，獨占國際組鰲頭。

「信誼兒童動畫獎」舉辦九屆以來，共計收件2212件，尤其2014年起增設的國際組，參與件數更是年年倍數成長。今年國際組收到來自76國的831件作品、入圍33件，當中包括大陸22件、港澳16件；結果大陸、俄羅斯均有4件作品入圍，在國際組平分秋色、傲視群倫。

台北藝術大學動畫系學生劉晏余的《泉Hot Spring》，以學生作品之姿，由眾多專業團隊環伺中勝出、贏得台灣組首獎。評審團認為作品題材充滿開放性思考，風格清新、可愛又有趣。作者透過一個柔軟生物找尋自我的歷程，譬喻體驗人情冷暖猶如泡溫泉，線條流暢、趣味十足且適合兒童觀賞。

《WATER PATH FOR A FISH》之前已獲頒2017紐約國際兒童電影節的觀眾票選人氣作品，此次又拿下「信誼兒童動畫獎」國際組首獎。導演Mercedes Marro1不僅製作影片感謝評審團的肯定，並由台灣西班牙商務辦事處秘書長Manuel Lago出席代為領獎。

《WATER PATH FOR A FISH》敘述天氣悶熱又缺水的仲夏夜晚，一陣風把男孩吹醒，看到受困窗外水池底的一隻小金魚，男孩及時注水、救起了小金魚，頑皮的小金魚卻在取水容器間跳躍、於不同的生活場景中穿梭，展開一場大冒險。全片從頭到尾無任何對白，完全透過童趣畫風、配樂說故事。

台灣組作品今年收件104件，入圍25件，除首獎作品《泉 Hot Spring》外，《逼近VERGE》則獲佳作獎肯定。由於今年台灣組作品多元且充滿創意，評審團特別增加《小樹歪歪》、《鼠際大戰》和《巴特》3部作品，頒予「special mention」獎勵。

「信誼兒童動畫獎」即將邁入十周年，信誼董事長張杏如宣布，決定自2018年起，不再局限於舉辦徵獎，除仍繼續保留國際獎項，並選取優良的兒童動畫舉辦兒童動畫觀摩展外，也將回歸教育本位，改以觀摩展、動畫工作坊，培育兒童動畫人才與兒童動畫師資。

張杏如指出，明年起將為兒童開辦動畫創作課程，回應兒童對動畫理解、應用的需求，致力建立一個動畫教育平台，與動畫專業人才及兒童發展、兒童教育的學者專家，共同攜手陪伴孩子迎向資訊多元的新媒體時代。

(旺報)

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