2017年11月05日 21:22 中時 王文吉

立法院副院長蔡其昌（左起）、市長林佳龍、市議員吳敏濟前往大安視察龜殼生態公園，當地吸引彈塗魚、招潮蟹棲息，生態多樣性媲美高美濕地。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌稱讚林佳龍市長「心懷大安」，他承諾將在中央與地方通力合作，推動落實「藍帶新區」。（王文吉攝）

台中市長林佳龍親自向大安區里長說明海線雙星計畫。（王文吉攝）

推動海線雙星計畫 林佳龍視察大安區建設

台中市政府推動海線雙星計畫，聚焦「北大安、南高美」，透過整體規劃及景點活化，打造「藍帶新區」。市長林佳龍5日率市府團隊前往大安區視察，他表示，大安將以媽祖文化園區為核心，結合濱海樂園、北汕橋及龜殼生態公園，並納入沙雕美術館及衝浪活動。

市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌在建設局長黃玉霖、觀光旅遊局長陳盛山等人陪同下，自大安濱海樂園出發，一路視察北汕橋、媽祖文化園區、龜殼生態公園等海線觀光建設。

林佳龍表示，媽祖文化園區基座工程即將完工，將優先重建北汕危橋，外型以當地舊名「鯨魚」的意象設計，未來串聯濱海樂園。至於媽祖雕像部分，林佳龍說，引進澎湖大倉媽祖，或是尋求議會支持，編列預算興建等都不排除，傾向以開放態度，努力尋求替代方案。

蔡其昌表示，媽祖文化園區未來將有國家級、亞洲級的建設，市府的計畫讓地方民眾覺得很有希望，他認為林市長心懷大安，不僅單點發展，而是結合高美溼地，串聯成具有購物、商業、生態及人文的「藍帶新區」，他在中央一定會和地方通力合作，共同推動落實。

觀旅局指出，媽祖文化園區基座工程預定12月完工，107年開始進行二期景觀工程，未來園區將朝民間OT營運辦理，此外，市府也重新定位大安濱海樂園，規劃包括防風林間散步道、沙雕美術館、濱海露營區、大安濱海旅客服務中心活化等建設，將於107至110年陸續推動。

(中時)