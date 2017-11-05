地球之肺生病 熱帶雨林也排碳

2017年11月05日 20:36 中時電子報 江飛宇

全球暖化似乎朝惡化的方向前進，原本是吸收二氧化碳最重要的熱帶雨林逐漸失去補碳、固碳的能力，美國航太總署最新的二氧化碳測繪衛星發現，大氣中溫室氣體的量急劇上升，原因出現全球三大熱帶雨林(南美洲亞馬遜盆地、東南亞、中非剛果盆地)二氧化碳釋放量大於吸收量。

太空網(Space.com)報導，美國航太總署的碳觀測衛星（OCO-2）持續收集地球溫室氣體排放的數據，NASA地球科學部門主任邁可．佛雷李奇（Michael Freilich）和OCO-2項目科學家安瑪莉．艾德林(Annmarie Eldering)提出相關報告，在報告中指出，OCO-2衛星在2015和2016年，都測量到2000年以來最大的年度二氧化碳的增長量，而三大熱帶雨林區的碳排放總量比2011年至少要多出2.5億噸，增長量大約多出50％。

航太總署的衛星發現，地球3大雨林都失去捕碳、固碳能力，亞馬遜雨林遇到乾旱、剛果雨林增溫、東南亞雨林持續失火。(圖/space.com)

為何熱帶雨林大量排碳? 因為雨林正在快速減少，人為開發當然是重要因素，另外雨林也愈到乾旱問題，而熱帶雨林中的乾旱與「聖嬰氣候現象」(El Niño,亦稱艾爾-尼諾現象)有關，在今後的幾年裡，聖嬰現象造成成旳影響會變得更加極端，將使熱帶雨林的乾旱更嚴重，也就可能導致更失控的二氧化碳濃度。

同時噴射推進實驗室（JPL）的研究員劉俊傑(Junjie Liu)發現，雨林的溫室氣體釋放量正在提升，原因是雨林均溫增高，導致泥土裡的腐質作用加快，釋出更多的二氧化碳和甲烷。 由於溫暖乾燥的環境，會使植物更容易乾燥和腐爛，而不是像健康的雨林那樣，將二氧化碳從大氣中除去。

根據劉俊傑的調查結果，亞馬遜盆地正在經歷了30年來最嚴重的乾旱，而中非剛果雨林中的植物分解作用更快，排二氧化碳的量比吸收量來的大，印尼則長年都有森林火災（其中一些是人為造成的），同時增加雨林的溫度，又大量釋出二氧化碳，情況更為嚴重。

(中時電子報)