港口盃慢速壘球賽開打 蔡其昌下蹲開球

立法院副院長蔡其昌壓低身下蹲，為港口盃慢速壘球賽開球，投球姿勢還算標準。（王文吉攝）

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第三屆港口盃慢速壘球錦標賽報名踴躍，主辦單位緊急追加，計有72隊參賽。（王文吉攝）

第3屆港口盃慢速壘球錦標賽5日於台中梧棲壘球場開幕，大會特別請來職棒中信兄弟啦啦隊PS姐妹到場助陣及表演，賽事在榮譽理事長蔡其昌、運彩公司總經理林博泰投球，王立任、楊典忠、顏莉敏揮棒下開幕。

主辦賽事的壘球大聯盟協會理事長、市議員王立任表示，參賽隊伍從報名就開始競爭，顯示這項運動比賽得大家肯定支持，運動本來就要從基層開始，基層有那麼多熱愛壘球運動的好朋友，未來將努力爭取更多資源來合作。

蔡其昌表示，本屆港口盃因預算關係，僅開放60隊報名，沒想到短短1小時就報名額滿，許多沒報到的朋友紛紛來拜託，緊急加開12隊，來到72隊還是供不應求，可見港口盃的知名度與品質都受到各界肯定，我們會努力讓這個賽事長長久久，讓大家以參與港口盃為榮。

蔡其昌強調，他最近爭取800萬的梧棲新壘球場即將完工，另在外埔規劃壘球運動園區，希望讓大家有更多的場地可以使用，台中市擁有完整的各級棒壘球隊，市民可以開心從事喜歡的運動，他中央也會更努力讓相關場館設施更為完善。

運彩總經理林博泰表示，今年是運彩公司第2年參與港口盃的活動，很高興受到副院長的邀請，讓運彩公司能有奉獻的機會，且運彩每收入100元即有10元挹注在國家運動發展基金，分配到各縣市培養更多運動人才，港口盃努力推動基層棒壘球運動，更值得年年支持。

(中時)

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