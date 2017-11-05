不願跟柯P鬥嘴鼓 孫大千：陳菊有義務講清楚

2017年11月05日 21:12 中時 林承彥

孫大千今日（5日）在臉書發文，認為陳菊不可逃避高雄市舉債過高的問題。（圖片／擷取自臉書）

柯文哲日前於會議上批評，高雄市2千6百億元的舉債額度，陳菊就用掉了兩千4百億，未來不管是誰接任高雄市長都很難做，而自己卻是在任內還債。這番話一出，立刻引來各界關注。今日前立委孫大千在臉書上發言，認為這麼大一筆負債，陳菊是該出來講清楚，而不是含糊帶過，才能給市民一個交代。

日前針對柯文哲砲火，陳菊罕見作出回應，回批柯是「這樣沒有展現高度」、「非常的可惜」。對此，柯文哲3日赴市議會總質詢時笑說，「我172公分，怎麼會沒有高度。」陳菊昨日作出最後回應，「我不願『鬥嘴鼓』」（台語鬥嘴），但強調柯文哲的數據是錯誤的，「任何指教要有確切數據，這樣批評才有意義。」

陳菊強調，柯文哲所引用的數據是錯誤的，任何的指教都應該要建立在確切的證據上，這樣的批評才有意義。另一方面，陳菊認為過去高雄在重工業的發展，對於台灣經濟起飛有正面的助益，但卻也留下了沈重的負擔，包含安全以及汙染上的疑慮，現在正努力轉型，「希望大家多多祝福高雄。」

但前立委孫大千顯然對陳菊的說法不買帳。他今日在臉書上發文，「柯文哲有講出數據質疑陳菊，而陳菊若不想失去高度地跟柯文哲鬥嘴鼓，那麽她就有義務針對此事回應清楚，而不是這樣子的含糊帶過。」孫大千強調，陳菊批評柯文哲，簡直就是在替自己打臉：

「哪裡的數據是錯的呢？怎樣批評才算是有意義的？像她這麽什麼都不解釋也沒數據就要把柯文哲的評論當做鬥嘴鼓，這樣的高度又在哪裏呢？高雄這麽大的一筆負債僅僅用南北分配不均來推諉，這麽政治的語言的立場又在哪呢？」

孫大千提出這麼多問題，陳菊僅一句「不願鬥嘴鼓」就想推諉。那高雄市所背負的龐大債務，又是誰該負責？且這麼多錢都花到哪裡去了？未來的償債計畫呢？一切種種就盼陳菊市長講清楚說明白，給277萬高雄市民一個答案。

(中時)