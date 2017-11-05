新北20場關懷爸媽視角專案 共3353位長輩完成檢查

驗光師正為長輩檢驗視力。（葉書宏翻攝）

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眼科醫師黃衛國和驗光師到泰山奇蹟之家公共托老中心為長輩檢驗視力。（葉書宏翻攝）

新北市政府專為銀髮長輩開辦的「關懷爸媽視角專案-萬付老花眼鏡傳心意」活動，截至11月3日共辦理20場次，已有3353位長輩完成檢查，獲免費配戴老花眼鏡，餘下還有48場次，將在網站公告的公共托老中心內繼續辦理。

衛生局表示，此一嘉惠長輩專案，預計辦理68場次，從9月底開始，迄今已辦理20場次，平均每場次有150至180位長輩參加，在接受視力篩檢後，憑檢驗報告建議單，可到新北市230家合約眼鏡行免費配戴老花眼鏡。

新莊區的黃伯伯在女兒的陪同，一起到公共托老中心接受醫生的檢查，黃小姐表示，父親已經很久都沒去醫院檢查眼睛了，很感謝新北市政府在地就近照顧關懷長輩的用心，黃伯伯回到家後還特別打電話至市府致謝，他說「去眼鏡行拿到的眼鏡很舒適，現在看報紙很清楚，原來以前的老花眼鏡度數不對」；這個專案自開辦以來，市府、公所每天都接獲民眾熱切電話詢問，公共托老中心詢問電話量更高達1180通，顯見此一關心長輩視力健康的專案受到新北市長輩的重視及肯定。

活動由衛生局安排專業眼科醫師、驗光師，到轄內33家公共托老中心及烏來區公所服務，所需費用由朱立倫市長的友人，以「無名氏」名義捐贈的善款支應，另新北市鐘錶眼鏡商業同業公會及職業工會也加入贊助陣容，迄今已投入醫師35人次和驗光師54人次支援，市府並動員志工和同仁高達250人次之協助。

社會局表示，過去很多長輩都疏於檢查自己的眼睛，由前幾場次發現甚至有長輩10幾年都沒去檢查過眼睛，希望藉由這次活動，及早篩檢出長輩們的眼睛病變問題並及早就醫處理，也藉機宣導讓子女們與父母共同關心眼睛的重要性，減少因視力問題而衍生跌倒使身體受傷的機率。

尚有48場次可上當我們老在一起網站、衛生局網站查詢，若仍有配鏡或其他相關問題歡迎上班時間撥打2960-3456轉3735或22577155轉1715專線洽詢。

(中時)

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