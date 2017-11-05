新北20場關懷爸媽視角專案 共3353位長輩完成檢查

新北市政府專為銀髮長輩開辦的「關懷爸媽視角專案-萬付老花眼鏡傳心意」活動，截至11月3日共辦理20場次，已有3353位長輩完成檢查，獲免費配戴老花眼鏡，餘下還有48場次，將在網站公告的公共托老中心內繼續辦理。
衛生局表示，此一嘉惠長輩專案，預計辦理68場次，從9月底開始，迄今已辦理20場次，平均每場次有150至180位長輩參加，在接受視力篩檢後，憑檢驗報告建議單，可到新北市230家合約眼鏡行免費配戴老花眼鏡。
新莊區的黃伯伯在女兒的陪同，一起到公共托老中心接受醫生的檢查，黃小姐表示，父親已經很久都沒去醫院檢查眼睛了，很感謝新北市政府在地就近照顧關懷長輩的用心，黃伯伯回到家後還特別打電話至市府致謝，他說「去眼鏡行拿到的眼鏡很舒適，現在看報紙很清楚，原來以前的老花眼鏡度數不對」；這個專案自開辦以來，市府、公所每天都接獲民眾熱切電話詢問，公共托老中心詢問電話量更高達1180通，顯見此一關心長輩視力健康的專案受到新北市長輩的重視及肯定。
活動由衛生局安排專業眼科醫師、驗光師，到轄內33家公共托老中心及烏來區公所服務，所需費用由朱立倫市長的友人，以「無名氏」名義捐贈的善款支應，另新北市鐘錶眼鏡商業同業公會及職業工會也加入贊助陣容，迄今已投入醫師35人次和驗光師54人次支援，市府並動員志工和同仁高達250人次之協助。
社會局表示，過去很多長輩都疏於檢查自己的眼睛，由前幾場次發現甚至有長輩10幾年都沒去檢查過眼睛，希望藉由這次活動，及早篩檢出長輩們的眼睛病變問題並及早就醫處理，也藉機宣導讓子女們與父母共同關心眼睛的重要性，減少因視力問題而衍生跌倒使身體受傷的機率。
尚有48場次可上當我們老在一起網站、衛生局網站查詢，若仍有配鏡或其他相關問題歡迎上班時間撥打2960-3456轉3735或22577155轉1715專線洽詢。
(中時)